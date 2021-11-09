Yüzlerce sığınmacı Polonya’ya yürüyor

Belarus Devlet Sınır Komitesi, eşyalarıyla birlikte çok sayıda düzensiz göçmenin ülkede Polonya sınırına giden yolda ilerlediğini açıkladı. Polonya Savunma Bakanlığı da sınırda yaşanan sığınmacı hareketliliğini gösteren videolar paylaştı. Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk, “Belarus makamları sınırdaki durumu tırmandırmaya çalıştığını” belirterek “Son günlerdeki gelişmeler, ölümle sonuçlanabilecek büyük bir olay yaratmak istediklerini gösteriyor” dedi.
AVRUPA’DAN YAPTIRIM ÇAĞRISI
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, komisyon üyelerine Belarus’a yeni yaptırımlar uygulama çağrısında bulundu. “mültecilerin politik amaçlarla kullanılmasının kabul edilemez olduğunu” söyleyen von der Leyen, sığınmacıları Belarus’a taşıyan “üçüncü ülke havayolları” için de yaptırım uygulamanın yollarını arayacaklarını belirtti.
Ağustos 2020’deki tartışmalı seçimlerin ardından AB ülkeleri Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun liderliğini tanımadıklarını ilan etmişti. Lukeşenko’nun mülteci geçişlerini Birliğe karşı kullanmak amacıyla sığınmacıların havayoluyla Belarus’a girmesine göz yumduğu öne sürülüyor.