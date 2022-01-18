Yüzlerce kişi bir araya geldi: 'Müslümanları öldürmeye hazırlanın'

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Hindu milliyetçisi Başbakan Narendra Modi'nin liderliğindeki Hindu çoğunluk Hindistan'da Müslüman karşıtı hareketi büyütüyor. Uzmanlar, nefret söyleminin ötesine geçen son şiddet çağrısını aşırı uçlarda ve şok edici olarak buldu.

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"YA ÖLMEYE YA ÖLDÜRMEYE HAZIRLANMALIYIZ'

Geçtiğimiz hafta Haridwar şehrinde yüzlerce sağcı eylemcinin katıldığı Hindu milliyetçisi konferansında konuşmacılardan Swami Prabodhananda Giri “Ya öldürmeye ya da öldürülmeye hazırlanmalıyız” dedi.

Açıklama bir şok etkisi yaratırken Hindistan Yüksek Mahkemesi, Hindu milliyetçisi liderlerin ülkedeki Müslüman azınlığa karşı silahlanma çağrısı sonrası gelen şikayetler üzerine soruşturma açacağını söyledi.



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MÜSLÜMANLARI ÖLDÜRMEK İÇİN AÇIK ÇAĞRI

Mahkemeye sunulan dilekçede, Haridwar'daki konuşmaların "Bütün bir topluluğun öldürülmesi için açık bir çağrı olduğu" belirtildi. Dilekçede konuşmaların sadece ülkedeki birlik ve bütünlüğü bozmakla kalmayıp aynı zamanda milyonlarca Müslüman vatandaşın hayatını da tehlikeye attığı belirtildi.

RESMİ SESSİZLİK ASLINDA BİR ONAY MI?

Şimdiye kadar ne Haridwar'da ne de Delhi'de tutuklama yapılmadı. Modi hükümeti konuya ilişkin açıklama yapmazken eleştirmenler, resmi sessizliğin Hindu milliyetçilerin şiddet çağrılarına bir onay olarak yorumlanabileceğini söylüyor.

BAŞÖRTÜSÜ TAKAN ÖĞRENCİLER HAFTALARDIR OKULA ALINMIYOR

Öte yandan Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletindeki bir devlet üniversitesinde Müslüman öğrencilerin başörtüsü takmasına izin verilmemesi sonucu gençler derslerini haftalardır sınıfın dışında oturup dinliyor.



Modi'nin 2014'te yeniden seçilmesiyle gücünü pekiştirdiği günden bu yana, nüfusun yaklaşık yüzde 14'ünü oluşturan Hindistan'daki Müslümanlar artan şiddet, ayrımcılık ve hükümet zulmü ile karşı karşıya.