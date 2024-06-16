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Yüze yakın ülkeden UCM çağrısı

Güncelleme Tarihi:

#Ucm#Mektup#Bm
Yüze yakın ülkeden UCM çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 11:21

93 ülkenin imzasının yer aldığı ortak mektupta, Uluslararası Ceza Mahkemesi çalışanları ve personeline ‘baskı yapılmaması’ çağrısında bulunuldu.

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Belçika’nın Daimi Birleşmiş Milletler (BM) Temsilciliği’nden yayımlanan ve UCM'ye destek verildiği ifade edilen ve UCM üstünde baskı talebi kurulmaması çağrısında bulunulan mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Mahkeme'nin, yetkililerinin ve personelinin uluslararası kamu görevlileri olarak mesleki görevlerini baskı uygulanmadan yerine getirmelerini destekliyoruz. Bağımsız ve tarafsız bir yargı kurumu olarak Mahkeme'ye olan sarsılmaz desteğimizi teyit ediyoruz.

Bu bağlamda, Mahkeme'ye, görevlilerine ve Mahkeme ile iş birliği yapanlara yönelik her türlü siyasi müdahale ve baskıya karşı Mahkeme'nin bütünlüğünü koruyacak ilke ve değerleri muhafaza etme ve savunma taahhüdümüzü yineliyoruz. Cezasızlığa karşı birlik olma kararlılığımızı yineliyoruz.

Dünyanın ilk ve tek daimi uluslararası ceza mahkemesi olan UCM, uluslararası barış ve güvenlik mimarisinin temel bir bileşenidir. Bu nedenle tüm devletleri, dünyanın barış, güvenlik ve refahını tehdit eden ağır suçlar olan soykırım, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve saldırı suçunun tüm mağdurları için eşit adaletin sağlanması yönündeki önemli görevini yerine getirebilmesi için Mahkeme ile tam bir iş birliği sağlamaya çağırıyoruz.”

Yüze yakın ülkeden UCM çağrısı


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#Ucm#Mektup#Bm

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