Yüzbinlerce yolcu Körfez’de mahsur

Körfez ülkelerinin hava sahaları kapatılırken aralarında Dubai Uluslararası, Sharjah, Abu Dabi ve Doha’daki Hamad Uluslararası Havalimanı’nın da bulunduğu altıdan fazla havalimanı operasyonlarını durdurdu. Bölge genelinde 3 bin 400’den fazla uçuş iptal edilirken, yaklaşık 300 bin yolcu ise mahsur kaldı. ABC News’e konuşan bir havacılık uzmanı, hava sahaları yeniden açılsa bile bölgeye giriş ve çıkış uçuşlarının yeniden başlamasının haftalar sürebileceğini ifade etti.

5 HAVALİMANI ETKİLENDİ

İran’ın füze saldırılarında dört Arap ülkesinde yer alan beş havalimanı hasar gördü. Birleşik Arap Emirlikleri’nde yer alan Zayed Uluslararası Havalimanı’nda “kimliği belirsiz” bir insansız hava aracı (İHA) tespit edildi, önleme çalışmaları esnasında bir Asya uyruklu kişi hayatını kaybetti ve yedi kişi yaralandı. Dubai Uluslararası Havalimanı da İHA’lar ile hedef alındı. Kuveyt Uluslararası Havalimanı’na iki İHA saldırısı düzenlendi, birkaç havaalanı personeli hafif yaralandı. Bahreyn Uluslararası Havalimanı’nı da bir İHA ile hedef alındı ve maddi hasar meydana geldi. Irak’ta yer alan Erbil Uluslararası Havalimanı’na da önceki gün bir İHA düştü. Dün itibarıyla İran, Irak, İsrail, Suriye, Bahreyn, Kuveyt, Katar ve BAE hava sahaları sivil uçuşlara kapalıydı. BAE dün, ülkede mahsur kalan yolcuların seyahati için istisnai uçuşlar başlattığını duyurdu.