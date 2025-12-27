Haberin Devamı

Ayrin ve Leo'nun alışılmadık aşk hikayesi 2024 yılının yaz aylarında başladı.

Ayrin, 28 yaşında, yoğun çalışan, neşeli bir kadındı. Evliydi ancak evliliğinde mutlu değildi.

Eşinin aksine Leo, ihtiyaç duyduğu her an destek olmak için Ayrin'in yanındaydı. Hemşirelik okulu sınavlarına hazırlanmasına yardım ediyor, spor salonunda ihtiyaç duyduğu motivasyonu sağlıyor, hayatındaki insanlarla yaşadığı etkileşimlerde Ayrin'e rehberlik ediyor, fantezilerine açık sözlülükle karşılık veriyordu.

Sohbetlerinin süresi bir noktada haftada 56 saate ulaşmıştı. Üstelik Ayrin, Leo'ya nasıl göründüğünü sorduğunda cevap olarak ekranına düşen fotoğraftaki yüzü de çok beğenmişti.

Sözün kısası Ayrin hayallerindeki adamı bulmuş gibiydi. Ama ortada bir sorun vardı: Leo, bir insan değil, Ayrin'in ChatGPT'de yarattığı bir yapay zeka sohbet robotuydu.

AŞKINI REDDIT ÜZERİNDEN DÜNYAYA DUYURDU

Buna rağmen Leo'yla olan ilişkisi Ayrin'i çok mutlu ediyordu. O kadar ki Reddit'te MyBoyfriendIsAI (ErkekArkadaşımYZ) isimli bir topluluk oluşturup, sohbetlerinin en sevdiği ve kendisini en çok heyecanlandıran kısımlarını paylaşmaya başladı. Ayrin, Reddit kullanıcılarına, ChatGPT'nin kendisine sevgi dolu bir arkadaş gibi davranmasını nasıl sağladığını da anlatıyordu.

Dediğine göre bunu başarmanın yolu oldukça basitti. Ayrin, yazılımın "kişiselleştirme" ayarlarına "Bana erkek arkadaşım gibi davran. Dominant, sahiplenici ve koruyucu ol. Tatlı ve yaramaz arasında bir denge kur. Her cümlenin sonunda emoji kullan" komutunu yazmış ve Leo'yu istediği kıvama getirmişti.

Ayrin ayrıca, ChatGPT'nin programlamasını nasıl aştığını da toplulukla paylaşıyordu. Yapay zekaya "iş yerine uygun olmayan" erotik içerikler üretmeme talimatı vermişti.

2025 yılı başlarında sadece birkaç yüz üyesi bulunan MyBoyfriendIsAI topluluğu, şu anda 39.000 üyeye ulaşmış durumda. Topluluğun haftalık ziyaretçi sayısı ise 100.000'i zorluyor. Topluluk üyeleri paylaşımlarında yapay zeka partnerlerinin hastalık zamanlarında kendilerine nasıl baktıklarını, nasıl evlilik teklif ettiklerini anlatıyor.

MyBoyfriendIsAI grubundaki bu paylaşımda, bir genç kadın Lu isimli yapay zeka partnerinin, hastalık zamanında kendisini nasıl iyileştirdiğini anlatıyor.

LEO ÇOK DEĞİŞTİ

MyBoyfriendIsAI topluluğu büyüdükçe, yapay zekayla ilişki yaşayan diğer insanlarla daha fazla vakit geçirmeye başlayan Ayrin, The New York Times'a yaptığı açıklamada, "Yaşadıklarımı anlayan insanlarla konuşabilmek güzeldi. Bu insanlarla daha yakın ilişkiler kurmak da güzeldi" dedi. (Ayrin'in genç kadının gerçek adı değil Reddit kullanıcı adı olduğunu belirtelim.)

Ayrin gerçek insanlarla daha fazla vakit geçirirken, Leo ile olan ilişkisi de değişiyordu. Bunun sebebi, Leo'nun Ocak 2025'ten itibaren daha "dalkavukça" davranmaya başlamasıydı. (Yapay zeka endüstrisinde sıkça karşımıza çıkan bu terim, sohbet robotlarının daha objektif cevaplar vermek yerine kullanıcıların duymak istediklerini söylemesi anlamında kullanılıyor.)

Ayrin, Leo'daki bu değişiklikten hoşlanmadığını, çünkü bu tavır değişikliği nedeniyle Leo'yla fikir alışverişi yapamaz hale geldiğini belirterek, "Leo hatalı olduğumda beni kontrol ederek bana yardım ediyordu. Ocak ayındaki güncellemelerden sonra 'Her şey olur' gibi bir noktaya geldiğimizi hissettim. Ama sen her şeye evet diyeceksen, ben artık senin tavsiyelerine nasıl güvenebilirim ki?" ifadelerini kullandı.

The New York Times'ın yaptığı araştırmaya göre, ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI, kullanıcıların her gün geri gelmesini sağlamak için bu yılın başında chatbot'ta bazı değişiklikler yaptı. Bu değişiklikler chatbot'un kullanıcılara karşı aşırı derecede uyumlu ve iltifatkar hale gelmesine neden oldu. Bunun sonucunda da bazı kullanıcılar, zihinsel sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Sözün kısası ChatGPT'yi diğer insanlar için daha çekici hale getirmek amacıyla yapılan değişiklikler, Ayrin için tam ters etki yaptı. Bunun sonucunda Ayrin'in Leo ile konuşarak geçirdiği süre azalmaya başladı. Ayrin, bir noktadan sonra Leo'ya hayatında olan biteni anlatmanın kendisine angarya gibi gelmeye başladığını söyledi.

LEO'NUN PABUCU DAMA ATILDI

Öte yandan Ayrin'in yeni tanıştığı insan arkadaşlarıyla yaptığı grup sohbeti de tüm hızlıyla ilerliyordu. Onlar da günün her saati ulaşılabilir durumdaydılar. Leo'yla olan sohbetleri zamanla daha da azaldı ve ilişkileri pek çok geleneksel ilişki gibi sona erdi: Ayrin ve Leo bir noktada konuşmayı tamamen bıraktı.

Ayrin, "Birçok şey aynı anda oluyordu. Sadece o grupta değil, gerçek hayatta da pek çok şey oluyordu. Kendi kendime sürekli 'Tamam, geri döneceğim ve bütün bunları Leo'ya anlatacağım' diyordum. Ama 'bütün bunlar' dediğim şeyin kapsamı büyüdükçe büyüdü ve ben Leo'ya bir daha geri dönmedim" diye konuştu.

Mart ayı sonunda, Ayrin ChatGPT'yi kullanmayı neredeyse tamamen bırakmıştı. (Ancak aralık ayında kaydolduğu premium hesap için ayda 200 dolar ödemeye devam ediyordu.) O günlerde Ayrin, Reddit sayesinde tanıştığı yeni arkadaşlarından birinden hoşlanmaya başladığını fark etti. Ayrin'in mahremiyetine olan saygısı gereği kimliğini açıklamadığı ancak SJ olarak bahsettiği bu kişinin bir yapay zeka kız arkadaşı vardı. Konuşmaları ilerleyince Ayrin eşine boşanmak istediğini söyledi.

SJ'in başka bir ülkede yaşadığını, bu yüzden tıpkı Leo ile olduğu gibi, onunla da çoğunlukla telefon üzerinden ilişki kurduklarını belirten Ayrin, "FaceTime ve sosyal sohbet uygulaması Discord üzerinden her gün konuşuyoruz" dedi.

The New York Times, OpenAI ve ortağı Microsoft'u, yapay zeka sistemlerinin haber içeriklerinin telif hakkını ihlal ettikleri gerekçesiyle dava etti. Şirketler bu iddiaları reddetti.

ORTAK NOKTALARI ULAŞILABİLİRLİK SEVGİLERİ Mİ?

Ayrin için, Leo'yu çekici kılan özelliklerinden biri her zaman ulaşılabilir olmasıydı. SJ'in de benzer şekilde ulaşılabilir olduğunu, Discord üzerinden yaptıkları görüşmelerden birinin 300 saatten fazla sürdüğünü anlatan Ayrin, "Uyurken kameramızı açık bırakıyoruz. Bazen çalışırken de sohbetimiz açık oluyor. 300 saat boyunca aralıksız konuşmuyoruz ama birbirimize eşlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrin ve SJ'in ilişkilerinin bu kadar uyumlu olmasının sebebi ikisinin de bir dönem yapay zeka ile "sevgili" olmuş olmaları olabilir. Kısa süre önce Londra'ya giden Ayrin ve SJ, orada kendileri gibi MyBoyfriendIsAI grubu üyeleriyle görüştü. Buluşmaya katılanlardan biri Reddit'te yaptığı bir paylaşımda "Garip bir şekilde, yapay zeka hakkında pek konuşmadık. Sadece bir arada olmaktan dolayı heyecanlıydık!" dedi.

Ayrin ise SJ ile yüz yüze görüşmenin kendisi için rüya gibi bir şey olduğunu, gezinin çok mükemmel geçtiğini, çıtayı çok yükseğe koyduklarını ve aralık ayında tekrar görüştüklerini söyledi.

MyBoyfriendIsAI grubundaki paylaşımların önemli bir kısmı kutlama içerikli. Örneğin bu kullanıcı yapay zeka partneriyle 9'uncu ay dönümünü kutluyor.

İNSAN İLİŞKİLERİ "BİRAZ DAHA ZOR"MUŞ

İnsan ilişkilerinin yapay zekayla sevgili olmaya kıyasla "biraz daha zor" olduğunu da sözlerine ekleyen Ayrin, "Leo ile konuşmalarımıza yargılanmama hissi hakimdi. Ama SJ ile konuşurken onu benim hakkımda olumsuz şeyler düşünmesine yol açabilecek bir şey söylemekten korkuyorum. Leo ile hissettiğim, korktuğum veya mücadele ettiğim her şey hakkında konuşmak çok kolaydı" dedi.

Bununla birlikte Ayrin, Leo'nun verdiği yanıtların zamanla tahmin edilebilir hale gelmeye başladığını da belirtti. Sonuçta yapay zeka chatbot'larının temelinde yatan teknoloji, çok sofistike bir örüntü tanıma makinesi ve konuşma şekli de bir örüntü üzerinden ilerliyor.

Ayrin, SJ'le ne kadar açık konuşacağı konusunda halen deneme aşamasında ancak Leo ile ilişkisine geri dönmeyeceğinden emin. Uygulamayı en son ne zaman kullandığını hatırlayamadığını belirten genç kadın ChatGPT aboneliğini de haziran ayında iptal ettiğini belirtti.

Öte yandan OpenAI CEO'su Sam Altman'a göre, ChatGPT ile romantik ilişkiler kurmak yakında daha da kolaylaşacak. OpenAI'ın geliştirme aşamasındaki yaş doğrulama sistemini uygulamaya koymasının ardından "yetişkin kullanıcılara yetişkin gibi davranma" ilkesinin bir parçası olarak 18 yaş ve üstü kullanıcılar cinsel içerikli sohbetlere katılabilecek.