Yüz binlerce dolarlık yolsuzluk suçlaması… Türk düşmanı senatöre şok

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ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı ile gündeme gelen New Jersey'nin Demokrat Senatörü Bob Menendez ve eşi, federal savcılar tarafından "rüşvet almak"la suçlandı.

ABD Adalet Bakanlığı, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne başkanlık eden Menendez'in Mısırlı-Amerikalı bir iş insanının tekelini korumasına yardımcı olmak amacıyla Mısır hükümetine hassas bilgiler sağladığını söyledi. Bu, 69 yaşındaki siyasetçi hakkında sekiz yıl içinde hazırlanan ikinci yolsuzluk iddianamesi.

New York Manhattan bölgesinin federal savcısı Damian Williams, "Senatör ve eşi, Senatör Menendez'in gücünü ve nüfuzunu bu iş insanlarını korumak, zenginleştirmek ve Mısır hükümetine fayda sağlamak için kullanması karşılığında yüz binlerce dolar rüşvet kabul etti" dedi.

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MENENDEZ İDDİALARI “TEMELSİZ” OLARAK NİTELEDİ

Menendez ise yaptığı açıklamada iddiaları "temelsiz" olarak nitelendirdi ve iddianameyi kendisine ve kendisi gibi suçlanan eşi Nadine Menendez'e yönelik kişisel bir saldırı olarak nitelendirdi. Menendez, "Bir Kongre ofisinin normal çalışmalarını yanlış tanıttılar" dedi. Menendez, "Bu kampanyanın arkasındakiler, mütevazı başlangıçlardan gelen birinci nesil bir Latin Amerikalının ABD senatörü olarak yükselebileceğini ve onurlu ve seçkin bir şekilde hizmet edebileceğini kabul edemezler" dedi.

NAKİT PARA, ALTIN VE ARABA

Savcılar, Menendez'in New Jersey'deki evinde ve eşi Nadine Menendez'in kasasında, kendisinden yardım isteyen üç New Jersey'li iş insanından alındığı iddia edilen yarım milyon dolardan fazla nakit para bulduklarını söyledi. Nakit paranın büyük bir kısmı zarflara ve kutulara doldurulmuş ve evlerinin etrafına gizlenmiş, bazıları da kıdemli senatörün adını taşıyan ceketlerin içine sıkıştırılmıştı. Yaklaşık 150 bin dolar değerinde külçe altın ve iş insanlarından biri tarafından hediye edilen üstü açık lüks bir araba da bulundu.

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İddianameye göre; Menendez bu parayı iki iş insanını Adalet Bakanlığı soruşturmalarından korumak ve diğer Mısır asıllı bir Amerikalıyı da Mısır hükümeti tarafından kendisine verilen bir iş konusunda yardımcı olmak için aldı. İddianamede, "Menendez, diğer eylemlerinin yanı sıra, ABD Hükümetine hassas bilgiler sağlamış ve Mısır Hükümetine gizlice yardım eden başka adımlar atmıştır" denildi.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİRLER

Menendez, eşi ve üç iş insanı Wael Hana, Jose Uribe ve Fred Daibes iki kez rüşvet ve dolandırıcılıkla suçlandı. Menendez ve eşi ayrıca haraç almakla da suçlanıyor. Suçlu bulunmaları halinde, en ciddi suçlamalar 20 yıla kadar hapis cezası getirebilir.

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2015’DE DE rüşvet İLE SUÇLANDI

2006'dan bu yana senatör ve öncesinde 14 yıl boyunca Temsilciler Meclisi üyesi olan Menendez, otuz yıldır Kongre'de Demokratların sadık bir üyesi olarak bulunuyor. Menendez, 2015 yılında özel jet uçuşları, lüks tatiller ve 750 bin doların üzerinde yasadışı kampanya bağışı içeren rüşvetleri kabul etmekle suçlandı. Ancak üç yıl sonra jürinin davada bir karara varamaması üzerine suçlamalar düşürüldü.