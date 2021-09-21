‘Yuva yıkan’ robot asistan sahte çıktı

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Videoda yer alan kendini Chloe olarak tanıtan sarışın kadın görünümlü robot, röportajda “Cyberlife tarafından yapılan ilk kişisel asistanım. Yemek yapmak, ev işleri veya randevularınızı yönetmek gibi günlük işlerin çoğuyla ben ilgileniyorum” diyor. Twitter’da Chloe ile ilgili “Keşke çirkin yapsalarmış, yuva yıkar”, “Kadın dırdırına son” gibi yorumlar yapıldı. Ardından robotun ev işlerini yapan kişinin sarışın bir kadın olarak tasarlanması tartışma yarattı ve yapan şirkete cinsiyetçilik suçlamaları yöneltildi.

DÜNYADA DA VİRAL OLDU

Tüm dünyada 100 binden fazla izlenen video ABD, Çin ve Avrupa başta olmak üzere onlarca ülkede tartışma yarattı. Kimileri bu robotun harika bir fikir olduğunu savunurken, kimileri aynı işleri yapan erkek robotun da üretilmesi gerektiğini söyledi. Ancak tartışma yaratan robotun, PlayStation Avrupa’nın YouTube kanalında

23 Mayıs 2018 yılında yayınlanan, Quantic Dream şirketi tarafından geliştirilen bir macera video oyunu “Detroit Become Human”ın 11 saniyelik tanıtım filmi olduğu

ve gerçekte böyle bir robot üretilmediği ortaya çıktı.