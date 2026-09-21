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Yurtdışındaki seçmenler Netanyahu’yu korkuttu

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#ABD#Seçim
Yurtdışındaki seçmenler Netanyahu’yu korkuttu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 07:00

İSRAİL’de 27 Ekim seçimlerine haftalar kala, yurtdışında yaşayan yüz binlerce İsraillinin oy kullanmak için ülkeye dönme hazırlığı hükümeti korkuttu. İsrail yasaları diplomatlar ve belirli kuruluşların temsilcileri dışında yurtdışında yaşayan vatandaşların bulundukları ülkeden oy kullanmasına izin vermiyor.

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Bu nedenle yurtdışında yaşayanların oy kullanabilmek için seçim günü İsrail’de olmaları gerekiyor. İsrail’deki yurtdışı ikametli seçmen sayısı tüm seçmenlerin yaklaşık yüzde 7.8’ini oluştururken, takriben 600 bin kişi olduğu belirtilen bu seçmenler, 27 Ekim’de oy vermek için uçak rezervasyonları yapmaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun liderliğindeki Likud Partisi, İsrailli gurbetçilerin seçim günü ülkeye dönmesini kolaylaştıran “Fly & Vote” (Oy kullanmak için uç) girişiminin engellenmesi için merkez seçim komisyonuna başvurdu. Başvuruda, ABD merkezli “AID Coalition” tarafından desteklenen “Fly & Vote” kampanyasının seçim yasalarını ihlal ettiği iddia edildi. ABD’de yapılan yeni bir ankete göre bu ülkedeki İsrailli seçmenlerin yüzde 61’i Netanyahu hakkında olumsuz görüş bildirdi ve yüzde 60’ı görevden ayrılmasını istedi.

 

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#İsrail#ABD#Seçim

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