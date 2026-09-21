Yurtdışındaki seçmenler Netanyahu’yu korkuttu

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Bu nedenle yurtdışında yaşayanların oy kullanabilmek için seçim günü İsrail’de olmaları gerekiyor. İsrail’deki yurtdışı ikametli seçmen sayısı tüm seçmenlerin yaklaşık yüzde 7.8’ini oluştururken, takriben 600 bin kişi olduğu belirtilen bu seçmenler, 27 Ekim’de oy vermek için uçak rezervasyonları yapmaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun liderliğindeki Likud Partisi, İsrailli gurbetçilerin seçim günü ülkeye dönmesini kolaylaştıran “Fly & Vote” (Oy kullanmak için uç) girişiminin engellenmesi için merkez seçim komisyonuna başvurdu. Başvuruda, ABD merkezli “AID Coalition” tarafından desteklenen “Fly & Vote” kampanyasının seçim yasalarını ihlal ettiği iddia edildi. ABD’de yapılan yeni bir ankete göre bu ülkedeki İsrailli seçmenlerin yüzde 61’i Netanyahu hakkında olumsuz görüş bildirdi ve yüzde 60’ı görevden ayrılmasını istedi.