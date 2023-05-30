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Yurtdışında artan oy Erdoğan’a gitti

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#Yurtdışı#Oy#Erdoğan
Yurtdışında artan oy Erdoğan’a gitti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 07:00

14 Mayıs’ta yurtdışı oylarında yüzde 57.4’ünü alan Erdoğan, ikinci turda bunu yüzde 59.5’e taşıdı. İkinci tur için fazladan 90 bin 881 seçmen sandığa giderken kullanılan oy sayısı 1 milyon 930 bini geçti.

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Böylece katılım oranı yüzde 53.8’den yüzde 56.3’e çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci turda yurtdışından aldığı oyları 96 bin 432 arttırdı. Yani bir başka ifadeyle, neredeyse sandığa giden yeni seçmen sayısı kadar ekstra oy aldı.

RENK DEĞİŞTİREN TEK ÜLKE

Yurtdışı seçim çevrelerinde adayların yarışı önde bitirdiği ülkeler, Afrika devleti Tanzanya hariç değişmedi. Katılımın 12 kişi azaldığı Tanzanya renk değiştirdi, 14 Mayıs’ta kırmızıyken dün 3 farkla sarıya döndü. Kılıçdaroğlu lehine ABD’de katılım artarken, Almanya’da ise sandığa ilk kez ikinci turda gidenlerin çoğunun tercihi Erdoğan oldu.

 

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#Yurtdışı#Oy#Erdoğan

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