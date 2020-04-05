Yurtdışı Borçlanması Nedir? Şartları Nelerdir? Sgk Yurtdışı Borçlanma Miktarı Hesaplama

Türkiye'ye kesin dönüş yapan gurbetçiler yurt dışında geçirdikleri süre kapsamında borçlanmak suretiyle emekli olma şansı bulmaktadır. Gerekli prim ödemesi yurt dışında geçirilen süre baz alınmak suretiyle ödeme yapılarak sağlanmaktadır. Tabii bunun şartları nelerdir ve hesaplama nasıl yapılır pek çok kişi bunu öğrenmeye çalışıyor.

Yurtdışı Borçlanması Nedir?

Sosyal Güvenlik anlaşması bulunan ya da bulunmayan pek çok ülke kapsamında, Türk vatandaşları yurtdışında geçen hizmetleri ile beraber sosyal güvenlik kanuna göre borçlanabilmektedir. Bu borç üzerinden gerçekleştirilen prim ödemesi ile beraber kişi Türkiye'de emekli olma hakkını elde etmektedir. Buna da yurtdışı borçlanması denmektedir. Bu durum aynı zamanda malulen, yaşlılık ya da ölüm halleri gibi durumları da kapsamaktadır. Yurtdışı hizmet borçlanmasından faydalanmak ve bu bağlamda vatandaşı olabilmek için bilgi bazı şartları tamamlamak gerekmektedir.

Yurtdışı Borçlanması Şartları Nelerdir?

Yurtdışı borçlanmasında faydalanabilmek için ele alınması gereken bazı şartlar ve buna paralel belgeler bulunmaktadır. Bu işlemlerin eksiksiz şekilde yerine getirilmesi gerekir.

- Yurtdışı hizmet borçlanma talep dilekçesi doldurulmalıdır,

- Çalışılan ülkeye bağlı olarak sigorta kartları ya da hizmet cetveli,

- Kişinin çalıştığı işyerindeki resmi kuruluş kapsamında ilgili belgeler,

-Kişinin çalıştığı yere bağlı olan vergi dairesi üzerinden hizmet belgesi,

- Pasaport üzerinde bulunan çalışma izinlerinin tercümesi,

Bu gibi daha pek çok farklı etmen mutlaka eksiksiz şekilde hazırlanmalı ve başvuru yapılmalıdır.

SGK Yurtdışı Borçlanma Miktarı Hesaplama

SGK yurtdışı borçlanma miktarı hesaplama yapılabilmesi için, ödeme yapılması ve hizmet dökümüne işlem yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda e-devlet şifresi ile beraber sorgulama gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda ilgili devlet daireleri üzerinden birebir gidilerek de SGK yurtdışı borçlanma için miktar hesaplaması gerçekleştirilebilir. Buna bağlı olarak yurtdışında kaldığınız süre içerisindeki hizmet ile beraber, geri kalan prim ödemesi için miktarı öğrenebilirsiniz.