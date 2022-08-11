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Yürekleri ağza getiren iniş! Uçak gözlemcileri bile şoke oldu...

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#Yunanistan#İskados Adası#Havalimanı
Yürekleri ağza getiren iniş Uçak gözlemcileri bile şoke oldu...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 17:11

Yunanistan'daki İskados Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağı insanların sadece birkaç metre üzerinden geçerek yürekleri ağza getirdi. Olayın görüntüleri sosyal medyada dikkat çekerken pilotların bu kadar alçak iniş yapmasının nedeni de ortaya çıktı...

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Wizz Air'e ait bir yolcu uçağının Yunanistan'ın İskados adasındaki, İskados Uluslararası Havalimanı'na yaptığı iniş yürekleri ağza getirdi.

ŞİMDİYE KADARKİ EN DÜŞÜK İNİŞLERDEN BİRİSİ OLABİLİR

Youtube'a yüklenen videoda yolcu uçağının turistlerinin başlarının üzerinden sadece bir kaç metre mesafede kayarak geçtiği görülüyor.

Uçağın inişinin şimdiye kadarki en alçak  inişlerden biri olduğu düşünülüyor.

Yürekleri ağza getiren iniş Uçak gözlemcileri bile şoke oldu...

GÖZLEMCİLER BİLE ŞOKE OLDU

Havalimanının denizden sadece birkaç metre ötede inşa edilen iniş pisti, buna benzer yakın inişleri yakalamak isteyen, heyecan arayan turistler için son dönemde büyük bir cazibe merkezi haline geldi.

Ancak Airbus A321 tip yolcu uçağının son inişi, deneyimli uçak gözlemcilerini bile şoke etti.

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MOTORUN SESİNİ DUYUNCA BAĞRIŞMAYA BAŞLADILAR

5 Ağustos'ta GreatFlyer tarafından YouTube'a yüklenen videonun en başında denizin mavi sularının üzerinde ilerleyen bir uçak görünüyor.

Yürekleri ağza getiren iniş Uçak gözlemcileri bile şoke oldu...

Wizz Air'e ait Airbus A321neo yaklaşırken, pilotun uçağı alçak bir irtifada uçurduğu rahatça görülüyor hatta izleyicilerden biri alçak iniş beklentisiyle yoldan çekilmeye başlıyor.
Yürekleri ağza getiren iniş Uçak gözlemcileri bile şoke oldu...

Pembe ve beyaz yolcu uçağı deniz kenarındaki insanların bir kaç metre üzerine kadar alçalıyor ve sallanarak inişe hazırlanıyor.

Videoda uçağın motorundan gelen gürültü ile insanların şaşkınlık içerisinde bağırdıkları görülüyor. Uçağın hızının yarattığı rüzgarla insanlardan bazılarının şapkalarının uçarken, genç bir kızın sendeleyerek yere düştüğü görülüyor.

Yürekleri ağza getiren iniş Uçak gözlemcileri bile şoke oldu...

NEDEN BU KADAR ALÇAK İNİŞ YAPILIYOR?

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Youtube'a yüklenen video yüzlerce beğeni ve yorum alırken izleyicilerden bazıları pilotun gösteriş yapmak için bu kadar alçak bir iniş yaptığını öne sürdü. Havacılık tutkunu bir başka izleyici ise uçağın neden bu kadar düşük mesafede iniş yapması gerektiğini şu sözlerle açıkladı:

"Yüksek sıcaklık ve kısa bir pist olduğu zaman, pisti maksimize etmek için derin bir iniş yapmanız gerekir. Frenler aşırı ısınırsa uçağa zarar verebilir"

Yürekleri ağza getiren iniş Uçak gözlemcileri bile şoke oldu...

İskados Uluslararası Havalimanı'nın pisti, adanın kuzey doğusunda bulunan iki tepenin arasına inşa edilmiştir. Nispeten kısa olan pist, pilotların iniş yapmak için mümkün olduğunca alçak yaklaşmalarını gerektiriyor.

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Havalimanındaki pistlerin kısa olması nedeniyle buradan kalkan uçaklar daha az yakıtla kalkış yapmak zorunda kalıyor ve birçok uçak yakıt ikmali için Selanik'e inmek zorunda kalıyor.

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#Yunanistan#İskados Adası#Havalimanı

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