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Yürek burkan haber: Çocuklarını emzirerek kurtardı, susuzluktan öldü

#Venezuela#Tekne Faciası#Dünya
Yürek burkan haber: Çocuklarını emzirerek kurtardı, susuzluktan öldü

Venezuela'da gemi kazası geçiren bir kadın, susuzluğa yenik düşmeden önce çocuklarını dört gün emzirerek hayatlarını kurtardı. Yetkililer, kadının çocuklarını emzirirken hayatta kalabilmek için kendi idrarını içtiğini açıkladı.

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Newsweek'de yer alan habere göre, Mariely Chacon ve ailesi 3 Eylül'de ıssız bir ada olan La Tortuga'ya eğlence amaçlı bir tekne gezisi düzenledi. Aynı rotada onlarla birlikte başka bir tekne daha seyahat halindeydi.

Gezi başladıktan dakikalar sonra, teknelerden birinde elektrik arızası olduğu bildirildi. Tekne arızayı giderdikten sonra yeniden yola çıktı ancak büyük bir dalgan gemiyi ikiye böldü. Yolcular denizde 70 mil açıkta kaldı.

Yürek burkan haber: Çocuklarını emzirerek kurtardı, susuzluktan öldü


HAYATTA KALABİLMEK İÇİN KENDİ İDRARINI İÇTİ

Altı yaşındaki oğlunu ve iki yaşındaki kızını hayatta tutmak için çaresizce çabalayan anne çocuklarını emzirdi. Yetkililerin aktardığı bilgiye göre hayatta kalabilmek için kendi idrarını içti. Tüm kurtulma çabalarına rağmen, Bayan Chacon şiddetli sıcak çarpması ve dehidrasyon nedeniyle hayatını kaybetti.

Talihsiz annenin emzirmeye başvurduğu sırada dehidrasyonun tetiklendiği ve bu nedenle de organ yetmezliği yaşadığını bildirildi.

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ÖLÜ ANNELERİNİN CESEDİNE SARILMIŞ HALDE BULUNDULAR

Gemi kazasından dört gün sonra çocuklar, küçük bir cankurtaran sandalında ölü annelerinin cesedine sarılmış halde bulundu. Venezüella'nın başkenti Karakas'taki bir hastaneye götürülen çocuklar burada birinci derece yanıklar, dehidrasyon ve travma sonrası stres nedeniyle tedavi gördüler.

Yürek burkan haber: Çocuklarını emzirerek kurtardı, susuzluktan öldü


4 KİŞİ HALA ARANIYOR

Çocukların 25 yaşındaki dadısı Veronica Martinez de gemi enkazından sağ çıktı. Boş bir buz kutusunda bulunan genç kadın yüksek düzeyde dehidrasyon, uyuşukluk ve travma sonrası stres bozukluğundan tedavi görüyor. Yetkililer, çocukların babası Remis Clambor ve teknede bulunan diğer üç kişiyi henüz bulamadı

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Anne Chacon için 11 Eylül'de Venezuela'da cenaze töreni düzenlendi ve YouTube'da yayınlandı. Burada birçok kişi kadına fedakarlığı nedeniyle saygı duruşunda bulundu.

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#Venezuela#Tekne Faciası#Dünya