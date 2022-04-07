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Yürek burkan görüntü: Markette bozulmamış ürün aradılar

#Buça#Ukrayna#Market

Ukrayna'nın Buça kentinde halk, Rusya'nın bombardımanları sırasında hasar gören ve kısmen yıkılan markette bozulmamış gıda ve temel ihtiyaç ürünleri aradı.

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Rusya-Ukrayna savaşında 43. güne girildi. Rus ordusunun ağır bombardımanlarının hedefi olan Buça kentindeki çatışmalar sırasında birçok iş yerinde büyük hasar meydana gelirken, bazıları da yağmalandı. Günlerce süren çatışmalar ve Rus güçlerinin kenti kontrol ettiği sırada gıda krizi patlak verdi.

Yürek burkan görüntü: Markette bozulmamış ürün aradılar

Rus güçlerinin kentten çekilmesinin ardından kontrolün yeniden Ukrayna güçlerine geçmesiyle halka gıda yardımı başta olmak üzere insani yardımlar yapılmaya başlandı.
Yürek burkan görüntü: Markette bozulmamış ürün aradılar

Kentte sıkı önlemler alan Ukrayna güçleri yağma olaylarına müsaade etmezken, siviller çatışmalarda kısmen hasar alan bazı marketlere gelerek bozulmamış gıda ve temel ihtiyaç ürünlerini aradı.

Siviller ürünleri tek tek inceleyerek ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı.

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#Buça#Ukrayna#Market

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