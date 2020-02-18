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Haber Giriş: 18.02.2020 - 12:56,Son Güncelleme:/

Yürek burkan görüntü! Korona virüsü anne ile oğlunu ayırdı

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Dünyanın konuştuğu korona virüsü, Çin'deki sosyal hayatı da alt üst etti. Korona virüsü ile mücadele eden bir hastanede çalışan hemşire, yaklaşık 1 aydır göremediği 3 yaşındaki oğluyla böyle hasret giderdi...

Çin’in Wuhan kentinden pek çok ülkeye yayılan korona virüsü nedeniyle hastaneler salgın ile mücadele ediyor.

Başta salgının yayıldığı Wuhan kentinde olmak üzere ülke genelinde karantina altında olan hastalarla ilgilenen sağlık görevlileri evlerine gidemiyor, aileleri ile bir araya gelemiyor.

Çin’in devlet haber ajansı, ülkenin Yanzhou kentinde korona virüsü ile mücadele eden bir hastanede çalışan genç hemşirenin 3 yaşındaki oğlu ile uzaktan hasret giderdiği anların görüntülerini yayınladı. Hemşirenin oğlunu bir aydır görmediği ifade edilen görüntülerde, hemşirenin hastanenin camından oğluna el salladığı görülüyor.

Anne ve oğlunun ağlayarak hasret giderdiği anlarda, çevrede bulunanların da duygusal anlar yaşadığı görülüyor.

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