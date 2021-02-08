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Dünya
DHA
Haber Giriş: 08.02.2021 - 17:25 | Son Güncelleme:

Yürek burkan fotoğraf... Son isteğini böyle yerine getirdiler

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Yürek burkan fotoğraf... Son isteğini böyle yerine getirdiler
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Avustralya'da yaşanan yürek burkan olay sosyal medya fotoğraflarıyla tüm dünyada duyuldu. Ölmek üzere olan bir hastanın son isteği sağlık çalışanları tarafından yerine getirildi. O anlar sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Avustralya’nın Queensland eyaletinde ölmek üzere olan 74 yaşındaki hastanın ‘son kez okyanusu’ görme isteği yerine getirildi. Sedyeyle sahil kenarına getirilen kişi son kez okyanusa baktı.

Avustralya’'da trajik bir olay yaşandı.

Ülkenin Queensland eyaletindeki Brisbane kentinde ölmek üzere olan 74 yaşındaki bir hastanın son isteği, ambulans ekipleri tarafından yerine getirildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, sedyede yatan hastanın, sahil kenarına getirildiği görüldü.

İsmi açıklanmayan hastanın son kez okyanusu görmek istediği öğrenildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımda, Queensland Ambulans Servisi’ne teşekkür edildi.

Yürek burkan fotoğraf... Son isteğini böyle yerine getirdiler

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