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Yunanlar savaş çıkıyor sandı! 100 bin kişiye sevk mesajı seferberlik paniği yarattı

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#Yunanistan#SAVAŞ#Seferberlik
Yunanlar savaş çıkıyor sandı 100 bin kişiye sevk mesajı seferberlik paniği yarattı
Duygu Leloğlu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2026 07:00

Ankara-Atina hattında gerilimin arttığı bir dönemde, Yunanistan’da son günlerde 100 binden fazla kişiye askeri makamlardan “Özel Sevk Belgesi” gönderilmesi, halk arasında “savaş mı çıkıyor, seferberlik mi ilan edildi” endişesine yol açtı.

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Yunan Genelkurmay Başkanlığı seferberlik nedeniyle askere çağrıldıklarını zanneden halkı sakinleştirmek için “savaş çıkmıyor” telkininde bulundu.

BİLGİ GÜNCELLEME AMAÇLI

Bildirimlerin kısa sürede on binlerce kişiye gönderilmesi ve kullanılan ifadeler, özellikle sosyal medyada seferberlik söylentilerine yol açtı. Askeri makamlar cep telefonlarına gönderilen mesajlarla vatandaşlara bunun bir seferberlik çağrısı olmadığını bildirdi. Sevk belgelerinin amacının ise yedek askerlerin adres ve sağlık bilgilerinin güncellenmesi olduğu ifade edildi.

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ASIL SEBEP ‘2030 GÜNDEMİ’

Yunan ordusunda son yıllarda subay ve astsubaylar arasında istifa ve erken emekliliklerin artması ile askeri okullardaki kontenjanların önemli bölümünün doldurulamaması kaynaklı personel ihtiyacı bulunuyor. Atina yönetimi bu bağlamda, ülkenin yeni savunma programı “2030 Gündemi” ile 150 bin kişilik eğitimli ve savaşa hazır aktif yedek asker gücü oluşturmayı hedefliyor. Bu sistem kapsamında gönüllü yedekler, dron kullanımı, muharebe ortamında ilk yardım ve atış simülatörleriyle taktik senaryolarla eğitiliyor. Atina yönetimi personel açığını kapatmak amacıyla kadınlara da gönüllü askerlik yolunu açmış ancak karşılık bulmamıştı.

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#Yunanistan#SAVAŞ#Seferberlik

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