Yunanlar polislerini dövdü

Göstericiler polise av tüfekleriyle ateş açtı. Ayvalık’ın karşısındaki Midilli’de çıkan olaylarda 2’si ağır 43 polis ve 10 sivil yaralandı. Çeşme’nin karşısındaki Sakız’da ise adalılar, Atina’dan takviye gelen polislerin kaldığı oteli bastı. Odalara girerek 9 polisi döven saldırganlar, polislerin özel eşyalarını da pencerelerden attı. Olaylarda 1 kişi gözaltına alındı. Adalılar, 35 binden fazla mülteci ve göçmenin Yunanistan ana karasına nakledilmesini istiyor.