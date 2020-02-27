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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
Haber Giriş: 27.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Yunanlar polislerini dövdü

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunanlar polislerini dövdü
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YUNANİSTAN’ın Midilli ve Sakız adalarında yeni göçmen kampları inşa edilmesine karşı çıkan ada sakinleri Yunan polisine saldırdı.

Göstericiler polise av tüfekleriyle ateş açtı. Ayvalık’ın karşısındaki Midilli’de çıkan olaylarda 2’si ağır 43 polis ve 10 sivil yaralandı. Çeşme’nin karşısındaki Sakız’da ise adalılar, Atina’dan takviye gelen polislerin kaldığı oteli bastı. Odalara girerek 9 polisi döven saldırganlar, polislerin özel eşyalarını da pencerelerden attı. Olaylarda 1 kişi gözaltına alındı. Adalılar, 35 binden fazla mülteci ve göçmenin Yunanistan ana karasına nakledilmesini istiyor.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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