Yunanlar polislerini dövdü
YUNANİSTAN’ın Midilli ve Sakız adalarında yeni göçmen kampları inşa edilmesine karşı çıkan ada sakinleri Yunan polisine saldırdı.
Göstericiler polise av tüfekleriyle ateş açtı. Ayvalık’ın karşısındaki Midilli’de çıkan olaylarda 2’si ağır 43 polis ve 10 sivil yaralandı. Çeşme’nin karşısındaki Sakız’da ise adalılar, Atina’dan takviye gelen polislerin kaldığı oteli bastı. Odalara girerek 9 polisi döven saldırganlar, polislerin özel eşyalarını da pencerelerden attı. Olaylarda 1 kişi gözaltına alındı. Adalılar, 35 binden fazla mülteci ve göçmenin Yunanistan ana karasına nakledilmesini istiyor.
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