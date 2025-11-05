Yunanistan'ın Türkiye telaşının nedeni ortaya çıktı! Uzman isim açıkladı: Savaş uçağı envanteri karşılaştırması hayal ürünü

Haberin Devamı

Yunan Realnews gazetesi Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki savaş uçağı miktarı ile Yunanistan'ınkini karşılaştı. Gazete 2025 yılında Türkiye'nin envanterinde 236'sı F16, 49'u F4 olmak üzere 285 savaş uçağı, Yunanistan'ın envanterinde ise 152'si F16, 36'sı F4, 18'i Mirrage 2000 ve 24'ü Rafale olmak üzere toplam 230 savaş uçağı olduğunu öne sürdü.

Ancak gazetenin 2035 ile ilgili envanter tahmini gündeme oturdu. Gazete 2035 yılında Türkiye'nin 50'si F16, 40'ı Eurofighter ve 24 ila 40'ı KAAN olmak üzere sadece 114 ila 130 arasında savaş uçağı olacağını iddia etti. Bunun yanında habere göre Yunanistan'ın ise 2035 yılında 32'si F16, 120'si F16 Viper, 40'ı F35 ve 40'ı Rafale olmak üzere 232 uçağı olacağı öne sürüldü.

'YUNAN GAZETESİNİN İDDİASI HAYAL ÜRÜNÜ'

Gazetenin bu haberi ise tepkilere neden oldu. Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, Yunan gazetesinin bu iddiasının hayal ürünü olduğunu ifade etti.

Yunan gazetesinin Hürjet, Kızılelma ve Anka gibi projelerinin dikkate alınmadığının hatırlatılması üzerine Karakuş "Bu projeler hafif taaruz ve yakın hava destek projeleri diye Yunan gazetesi bunları görmezden gelmiş ve sadece savaş uçaklarını baz almış olabilir. Ancak öyle olsa bile bu karşılaştırma gerçek dışı" dedi.

'İNGİLTERE BAŞBAKANI DA ONAYLADI! TÜRKİYE DAHA FAZLA EUROFIGHTER ALABİLİR'

Emekli Hava Korgeneral Karakuş İngiltere'den 20 Eurofighter Typhoon alınması için anlaşma imzalandığını, Katar ve Umman'dan da ikinci el 24 adet bu uçaktan alınması beklendiğini hatırlattı. 2. el uçaklar seneye envanterde olabilecek iken İngiltere'nin üreteceği sıfır uçaklar da 2030'dan itibaren TSK'ya katılacak. Güvenlik politikaları uzmanı, alınacak ikinci el Eurofighterların da modernize edileceğini ifade etti. Karakuş bunun yanında envantere girmesi beklenen 44 Eurofighter Typhoon uçağından daha fazla alabileceğini belirterek "İngiltere Başbakanı da Türkiye ziyaretinde "20 uçağın üzerinde de Türkiye ile anlaşma olabilir" diyerek bu durumu onayladı. Yani envantere 44'ten daha fazla Eurofighter Typhoon uçağı ihtimaller arasında.

'F16'LAR MODERNİZE EDİLECEK'

Türkiye'nin elindeki F16 sayısı tam olarak bilinmiyor. Çeşitli kaynaklar bu sayının 240 civarı olduğunu tahmin ediyor. Türkiye'nin elindeki en eski F16'lar olan Block-30 modellerinin daha önceden haklarının alınabilmesi sayesinde Özgür projesi kapsamında yerli ve milli imkanlarla modernize ediliyor. Karakuş bu 37 uçağın Özgür projesi kapsamında Block-70 seviyesine çıkarılacağını ifade etti. Bunun yanında Türkiye'nin elindeki en son satın aldığı 79 adet F16'nın Block-70 Viper seviyesine çıkarılması için yapılacak modernizasyonun ABD Temsilciler Meclisi tarafından onaylandığını ifade etti. Karakuş "Ben bu modernizasyonun eninde sonunda yapılacağı kanaatindeyim çünkü bu paket içerisinde bulunan 300 milyon dolarlık füze satışı gerçekleşti" dedi. Karakuş yapılacak modernizasyonlar ile F16'ların 8 bin saat olan uçuş ömrünün 12 bin saatlere çıkarılacağını belirtti. Emekli Korgeneral "Türk Hava Kuvvetlerinin elindeki F16'lar şu an ortalama 5-6 bin saat uçmuş durumda. Bunların modernizasyon sonucu 12 bin saate çıkması ile bu uçakların ömürleri 30 yıl artacak" dedi.

Karakuş şu an modernizasyon planı olmayan 120'den fazla F16'nın 10 yıl içinde TSK envanterden çıkarılmayacağını, bunların çoğunun mutlaka zaman içinde modernize edilerek ömürlerinin artırılacağını vurguladı.

'KAAN'IN MOTORU KONUSUNDA SIKINTI ÇIKACAĞINI SANMIYORUM'

TUSAŞ'ın ürettiği yerli ve milli savaş uçağı projesi KAAN'a da değinen Karakuş "Bu uçakların ilk üretilecek modellerinde ABD yapımı motorlar kullanılacak" dedi. Bilindiği üzere TEI'nin KAAN'da kullanılmak üzere yerli motor çalışmaları devam ediyor. Karakuş Türkiye'nin motor konusunda sıkıntı yaşamazsa 2035'te daha fazla KAAN'a sahip olabileceğini belirtti. Emekli Korgeneral "Ben ABD'nin bize motor konusunda sıkıntı çıkaracağını sanmıyorum. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden Avrupa bize muhtaç. İngiltere ve Alman Başbakanlarının Türkiye'yi ziyaret etmesinin başlıca nedeni de bu. Savaş tabi ki felaket bir durum ama Rusya-Ukrayna savaşının uzaması ile hem ABD hem de Avrupa güvenlik için Türkiye'ye ihtiyaçları olduğunu gördü. Bu yüzden ben gerek motor, gerek uçak modernizasyonu konusunda Türkiye'ye bir sıkıntı çıkarılacağını düşünmüyorum. Bizim 2035'te Yunanistan'ın iddia ettiğinden çok daha fazla uçağımız olacaktır" dedi.

Bunun yanında Erdoğan Karakuş, Türkiye'nin F35 ile ilgili girişimlerinin devam ettiğini, ilerde bu uçakların da envantere katılma ihtimalinin bulunduğunu ifade ederek "Bu Türkiye'nin gelecekteki diplomatik adımlarına bağlı" dedi.

YUNANİSTAN'DA RAFALE TELAŞI! 'EUROFIGHTER TÜRÜNÜN EN ÜSTÜN UÇAĞI'

Erdoğan Karakuş Yunanistan'ın Fransız yapımı Rafaleler ile ilgili sıkıntıların ortaya çıkması ve Euofighter alımı konusundaki memnuniyetsizlikleri yüzünden bu tarz haberlere başvurduğunu da belirtti. Güvenlik uzmanı "Biliyorsunuz Pakistan-Hindistan çatışmasında Rafalelerin düşürülmesi hem Yunanistan hem de Fransa'nın elini kolunu bağladı. Öte yandan Türkiye'nin aldığı Eurofighter savaş uçaklarında ısı radarı gibi üstün özellikler de var. Bu uçaklar steath olmayan uçaklar arasındaki en üstün jetler. Bu uçakların envantere girmesi yüzünden Yunanistan bu tarz haberlere başvuruyor" dedi.