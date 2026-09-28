Yunanistan'ın Türkiye planı: 'Önleyici saldırı' sızdırıldı

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Yunan basınında, Türkiye ile yaşanabilecek olası bir krizde "önleyici saldırı" seçeneğinin Yunanistan'ın askeri planlamasında değerlendirilebileceği öne sürüldü. Ta Nea gazetesinin haberinde, senaryo kapsamında Atina'nın Türkiye'nin askeri hazırlıklarını yakın ve kaçınılmaz bir saldırının işareti olarak değerlendirebileceği iddia edildi.

GENELKURMAY BAŞKANI HOUPIS'İN SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ta Nea'nın haberinde, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis'in Aralık 2025'te yaptığı açıklamaya dikkat çekildi. Houpis, açıklamasında "uzun menzilde stratejik darbe niteliğinde önleyici saldırılar" düzenleme kabiliyetinden söz etmişti.

Haberde, askeri analistler ve kaynaklara dayandırılan varsayımsal bir kriz senaryosu ele alındı. Buna göre Ege'de deniz yetki alanları veya araştırma faaliyetleri nedeniyle ciddi bir kriz yaşanması halinde Türkiye'nin askeri birliklerini harekete geçirmesi, Atina tarafından olası bir saldırının hazırlığı olarak değerlendirilebilecek.

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VARSAYIMSAL SENARYO

Senaryoda, Türkiye'nin çıkarma gemilerini yakıt ve savaş malzemeleriyle hazırladığı varsayıldı. Ayrıca İHA filoları ile Bora ve Tayfun balistik füzelerinin ileri üslerde en yüksek hazırlık seviyesine geçirildiği öne sürüldü.

İlk aşamada Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatının (EYP), müttefik ülkelerden alınan uydu verileriyle Türk kuvvetlerindeki hareketliliği tespit edeceği belirtildi.

Türk birliklerinin son operasyon emirlerini aldığı ve deniz piyadelerinin sevk edilmeye başlandığının belirlenmesi halinde Yunanistan Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyinin (KYSEA) acil olarak toplanacağı iddia edildi.

Haberde, istihbarat bilgilerinin yanlış veya eksik çıkması halinde Yunanistan'ın ilk saldırıyı gerçekleştiren taraf olarak uluslararası alanda saldırgan konumuna düşebileceği belirtildi.

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Böyle bir durumda Atina'nın diplomatik desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

SENARYONUN İKİNCİ AŞAMASI: HAVA ÜSLERİ VE ÇIKARMA GEMİLERİ

Senaryonun ikinci aşamasında Yunanistan'ın elektronik harp sistemleriyle Türk radar ve haberleşme sistemlerini etkisiz hale getirmeye çalışabileceği öne sürüldü.

Haberde, Rafale ve F-16 Viper savaş uçaklarının Türkiye'deki bazı hava üslerinin pistlerini hedef alabileceği, Spike NLOS ve Exocet sistemlerinin ise Türk çıkarma unsurlarına karşı limanlarda kullanılabileceği iddia edildi.

Türkiye'nin olası karşılığının füze ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilebileceği belirtilirken, bu aşamada Yunanistan'ın Patriot sistemleri ile yeni Kimon sınıfı fırkateynlerin SeaFire radarlarını devreye sokacağı öne sürüldü.

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"İLK 24 SAATİN ARDINDAN ATEŞKES"

Senaryonun son aşamasında, çatışmaların başlamasından sonraki ilk 24 saatin ardından uluslararası toplumun ateşkes için devreye gireceği belirtildi.

Haberde, ABD, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) taraflara ateşkes yönünde baskı yapacağı savunuldu. Ta Nea, bu aşamada Yunanistan'ın müzakere masasına askeri açıdan avantajlı bir konumda oturacağını iddia etti.