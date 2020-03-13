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Dünya
AA
Haber Giriş: 13.03.2020 - 10:37,Son Güncelleme:/

Yunanistan'ın taktiği ters tepti!

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Yunanistan hudut birlikleri, sığınmacılara attıkları gaz bombalarının tesirini artırmak için kullandıkları fanın neden olduğu ters etki yüzünden zaman zaman zor anlar yaşıyor.

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  • Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için fan çalıştırıyor
  • Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için fan çalıştırıyor
  • Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için fan çalıştırıyor
  • Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için fan çalıştırıyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sığınmacılar, Avrupa'ya gitmek amacıyla Yunanistan sınırında 15 gündür bekliyor.

Yunanistan hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı ve tazyikli suyun yanı sıra ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalede bulunuyor.

Sınırın yakınlarındaki sığınmacılara sık sık biber ve göz yaşartıcı gazlarla saldıran güvenlik güçleri, son kullanma tarihi geçmiş gazlar kullanıyor.
Yunanistan'ın müdahalesiyle iki haftada 2 bin 500'e yakın sığınmacı yaralandı. Silahla vurulan Fas uyruklu Adil Ghazzal, Suriye uyruklu Muhammad Arab ve Pakistan uyruklu Muhammed Gulzar yaşamını yitirdi.

KULLANDIKLARI FAN TERS ETKİ YAPIYOR

Sığınmacılara karşı orantısız güç kullanan Yunan güvenlik güçleri, uzun süredir Türkiye'ye doğru esen rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle gaz bombalarının etkisini artırmak amacıyla dün sınırdaki askeri araca monte edilmiş fanı çalıştırmaya başladı.

Yunan güvenlik güçleri, zaman zaman fanın azizliğine uğruyor.

Fanın oluşturduğu akım yüzünden gaz bombalarının hedeflenen alandan geriye düşmesi nedeniyle sınır güçleri gazdan etkileniyor.

Bu arada, Yunan hudut birliklerinin attığı gaz bombasının fanın etkisiyle bulundukları alana düşmesi görüntülere yansıdı.

Yunanistandan tepki çeken hareket Gaz bombalarının etkisini artırmak için bu yöntemi kullanıyorlar
Yunanistan'dan tepki çeken hareket! Gaz bombalarının etkisini artırmak için bu yöntemi kullanıyorlar
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