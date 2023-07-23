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Yunanistan’ın Rodos adasında büyük yangın! Binlerce kişi tahliye edildi

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#Yunanistan#Rodos#Orman
Yunanistan’ın Rodos adasında büyük yangın Binlerce kişi tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 11:50

Yunanistan’da Rodos Adası’nda devam eden orman yangınları nedeniyle en az 2 bin kişi tahliye edildi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yangınla ilgili olarak, 'Elefsis Hava Üssü'nde, bu hafta çıkan yangınları söndürme konusunda özellikle zor olan görev hakkında bilgi aldım ve ekipler ve mühendislerle konuşma fırsatı buldum.' dedi.

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Yunan itfaiyesinden yapılan açıklamada, “Rodos'taki yangın, çalışmalarımızı engelledi. Yangın Laerma yerleşiminin güneyine ulaştı ve kara ve hava kuvvetlerinin çabalarının yanı sıra iş makineleri ve hafriyatçıların çalışmalarına rağmen, Lardo'ya doğru ilerledi. Bu kapsamda Asklipio ve Kiotari'de ikamet edenlere tahliye emri verilmiştir. Tahliyeler sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş olup 2 binden fazla kişinin deniz yoluyla kurtarıldığı tahmin edilmektedir” denildi.

Yunanistan’ın Rodos adasında büyük yangın Binlerce kişi tahliye edildi

İtfaiye, yeni sıcak hava dalgasının yeni yangınların çıkma riskini artırdığını vurgulayarak, “Yeni sıcak hava dalgası, yangınların ortaya çıkması ve yayılması için tehlikeli koşullar yaratmaktadır. Yaşadığımız olağanüstü durumda, hepimizin dikkati gereklidir” ifadelerini kullandı.

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Yunanistan’ın Rodos adasında büyük yangın Binlerce kişi tahliye edildi

MİÇOTAKİS, İTFAİYE EKİPLERİNİ ZİYARET ETTİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Attika bölgesindeki Elefsis bölgesinde yangınla mücadeleyi sürdüren itfaiye ekiplerini ziyaret etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Miçotakis, “Elefsis Hava Üssü'nde, bu hafta çıkan yangınları söndürme konusunda özellikle zor olan görev hakkında bilgi aldım ve ekipler ve mühendislerle konuşma fırsatı buldum. Ülkemize sunduklarınız için teşekkür ederim” dedi.

Yunanistan’ın Rodos adasında büyük yangın Binlerce kişi tahliye edildi

 

YUNANİSTAN’DA SICAKLIKLAR HAD SAFHADA

Meteorologlar Rodos Adası da dahil olmak üzere Yunanistan’daki birçok şehirde sıcaklıkların 45 dereceye ulaşmasını beklediklerini açıklayarak halkı orman yangınları konusunda uyardı.

Yunanistan’ın Rodos adasında büyük yangın Binlerce kişi tahliye edildi

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Yunanistan’daki sıcaklıkların ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Yunanistan’ın Rodos adasında büyük yangın Binlerce kişi tahliye edildi

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#Yunanistan#Rodos#Orman