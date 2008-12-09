Yunanistan'ın Paris konsolosluğuna saldırı

Yunanistan'ın Paris Büyükelçiliğinin basın ataşesi Alexandre Bouzis, Reuters'e yaptığı açıklamada, protestocuların binanın bir bölümüne girdiğini, ancak birinci katta bulunan konsolosluk bürolarını işgal etmediğini söyledi.
Bouzis, protestocuların işgalinin sembolik olduğunu ifade ederek, 20 kadar göstericinin dışarıda, 60 kadarının ise bina içinde olduğunu bildirdi. Bouzis, polisin olay yerine geldiğini ve durumun kontrol altında olduğunu ifade etti.Almanya
'nın başkenti Berlin'de de dün bir grup eylemci Yunanistan konsolosluğunu işgal etmişti.