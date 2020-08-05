Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 74 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında iki ayrı lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botlardaki 74 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.