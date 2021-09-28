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Yunanistan'ın Fransa'dan fırkateyn alma kararına SYRIZA'dan tepki

#SYRIZA#Yunanistan#Fırkateyn
Yunanistanın Fransadan fırkateyn alma kararına SYRIZAdan tepki

Yunanistan’ın ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA), Fransa ile imzalanan savunma anlaşmasını bütçeye ek yük getirdiği için eleştirdi.

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AA / SYRIZA'dan yapılan açıklamada, özellikle Türkiye ile gerginlik yaşanan bir dönemde ordunun caydırıcı gücünün artırılmasından yana olsalar da, bunun egemenlik haklarının korunacağı ulusal bir strateji ile ülkenin ekonomik ve sosyal dinamikleri göz önünde bulundurularak yapılması gerektiği savunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hükümetin kararsızlıkları ve bunun akabinde gerçekleştirilen silahlanma alımları, 2020 sonbaharında ülkeyi sadece savunma ve diplomasi alanında desteksiz bırakmakla kalmadı, ülkeyi 10 milyar avroyu aşan bir silah alımı sürecine sokarak, bugün Yunanistan gibi yüklü borcu olan bir ülke için ödenecek bedeli artırdı. Deniz Kuvvetlerimiz için gerekli olan fırkateynler ve Hava Kuvvetlerimiz için gerekli olan F-16 modernizasyonu dışında, diğer silahlanma seçeneklerinin ne kadar öncelikli olduğunu ve ekonomimizin dayanıklılık gücüne oranla harcama sınırımızı ne kadar aştığını, bu çerçevede merak ediyoruz."

YUNANİSTAN, FRANSA’DAN 3 FIRKATEYN SATIN ALACAĞINI AÇIKLADI

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis bu sabah Paris’te düzenledikleri ortak basın toplantısında, Yunanistan’ın Fransa’dan üç Belharra tipi fırkateyn alacağını, gerekli görülürse bu sayının dörde çıkarılabileceğini açıklamıştı.

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#SYRIZA#Yunanistan#Fırkateyn