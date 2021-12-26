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Yunanistan’ın eski Cumhurbaşkanı Karalos Papoulias hayatını kaybetti

#Yunanistan#CUMHURBAŞKANI #Karalos Papoulias
Yunanistan’ın eski Cumhurbaşkanı Karalos Papoulias hayatını kaybetti

Yunanistan’da 2005-2015 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yapan Karalos Papoulias yaşamını yitirdi.

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Yunan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan’ın eski Cumhurbaşkanı Karalos Papoulias’ın 92 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou hayatını kaybeden Papoulias’a 2. Dünya Savaşı esnasındaki Nazi işgaline ve Yunanistan’ın 1967-1974 yılları arasında askeri cunta karşıtı direnişindeki önemli rollerinden dolayı övgülerde bulunarak, “Ulusal direnişe ve diktatörlük karşıtı mücadeleye katıldı. Hayatı boyunca savunduğu özgürlük ve adalet ideallerine olan bağlılığını sürekli yansıttı” ifadelerine yer verdi.

Yunanistan’ın eski Cumhurbaşkanı Karalos Papoulias hayatını kaybetti

Papoulias, 2005-2015 yılları arasındaki 10 yıllık Cumhurbaşkanlığı görevi öncesinde, 1985-1989 ve 1993-1996 yılları arasında da Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmişti.

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#Yunanistan#CUMHURBAŞKANI #Karalos Papoulias

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