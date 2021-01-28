Yunanistan’ın aklı fikri Türkiye’de

Payaniotopulos, Yunan Alfa televizyonuna verdiği demecinde, “Türkler, Yunanistan’ın hızla güçlendiğini anlıyorlar. Rafale uçaklarının da eklenmesiyle, güç dengesinde terazinin Yunanistan kefesi ağır olacak” dedi.

Türkiye’yi kastederek “Yunanistan, karşı tarafta olmayan silahlar alıyor. Dilerim hiçbir zaman gerekmez ama bunlar gerektiğinde rakibe önemli darbeler vurabilecek silahlar” diyen Panayiotopulos, ilerleyen süreçte ABD’den F-35 savaş uçağı almalarının da gündeme geleceğini söyledi.