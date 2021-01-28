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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yunanistan’ın aklı fikri Türkiye’de

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunanistan’ın aklı fikri Türkiye’de
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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, 2.3 milyar Euro karşılığında Fransa’dan sipariş edilen 18 adet Rafale savaş uçağı sayesinde Türkiye ile güç dengesinin ülkesi lehine değişeceğini öne sürdü.

Payaniotopulos, Yunan Alfa televizyonuna verdiği demecinde, “Türkler, Yunanistan’ın hızla güçlendiğini anlıyorlar. Rafale uçaklarının da eklenmesiyle, güç dengesinde terazinin Yunanistan kefesi ağır olacak” dedi.

Türkiye’yi kastederek “Yunanistan, karşı tarafta olmayan silahlar alıyor. Dilerim hiçbir zaman gerekmez ama bunlar gerektiğinde rakibe önemli darbeler vurabilecek silahlar” diyen Panayiotopulos, ilerleyen süreçte ABD’den F-35 savaş uçağı almalarının da gündeme geleceğini söyledi.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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