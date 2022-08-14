Yunanistan'ın 'adacık' hinliği

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Meriç Nehri’nin Yunan tarafında tam anlamıyla bir insanlık dramı yaşanıyor. Sivil toplum kuruluşlarının ve Yunan medyasının ihbarlarına rağmen, aralarında 8 çocuğun da bulunduğu yaklaşık 40 Suriyeli sığınmacı, adacıkta kurtarılmayı bekliyor. Meryem adlı 5 yaşındaki bir çocuk, pazartesi günü akrep sokmasından hayatını kaybetti.

‘ORASI BİZİM DEĞİL TÜRKİYE’NİN TOPRAĞI’

‘Sığınmacılar için Yunan Komitesi’ ve ‘İnsan Hakları 360’ adlı sivil toplum örgütleri, Yunan Polis Teşkilatı’na (ELAS) başvurarak adacıktaki sığınmacıların kurtarılmalarını istedi. Geçmişte benzer durumlarda, sivil toplum örgütlerini “Arıyoruz, bulamadık” diyerek günlerce oyalayan ELAS, perşembe günü yaptığı açıklamada “Adacık Yunanistan’ın egemenlik bölgesi dışında. İnsanların kurtarılmaları için Türk tarafına gereken bilgiler aktarıldı” dedi. Ancak, sivil toplum örgütleri, sığınmacıların cep telefonlarından adacığın Meriç’teki Kissari köyünün doğusunda ve sınırın Yunan tarafında bulunduğunu belirledi.

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19 GÜN ÖNCE GERİ İTMİŞLERDİ

Efsyn gazetesi ise adacığın, Yunan güvenlik unsurlarının 26 Temmuz’da yaklaşık 50 sağınmacıyı Türkiye’ye geri itme operasyonu gerçekleştirdikleri adacık ile aynı olduğunu yazdı. Ayrıca adacıktaki sığınmacıların da operasyonla Türkiye’ye zorla geri itilen aynı kişiler olduklarını belirtti. Sığınmacıların bu adacığa götürülmeleri sırasında 3 kişi hayatını kaybetmişti. Gazete “Aynı adacık sözkonusu. Yunan güvenlik unsurları, sığınmacıları Türkiye’ye geri itmek için temmuz ortalarında bu adacığa götürmüşlerdi. O zaman bu adacağın, sınırın Türk tarafında bulunduğuna dair hiçbir şey belirtilmemişti” ifadesini kullandı.

BAİDA’NIN FERYADI

Adacıkta bulunan ve gazeteye sesli mesaj gönderen 28 yaşındaki Baida adlı Suriyeli sağınmacı ise “Bizi dünyanın her yerinde öldürüyorlar. Suçumuz ne? Burası, yılan ve akrep dolu. Yalvarıyorum bizi kurtarın. Yeryüzünde bir cehennemde yaşıyoruz ve bize kimse yardım etmiyor” dedi.

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CESEDİ NEHİRDE TUTULUYOR

Annesi, Meryem’i adacıkta toprağa vermek istemediğinden, küçük kızın cesedi nehir suyu içinde tutuluyor. Ayrıca, önceki gün ateşi aniden yükselen 9 yaşındaki bir çocuğun da ölmesinden endişe ediliyor.