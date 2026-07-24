Yunanistan'ın 2030 planı: Atina hükümeti İsrail'e sarıldı

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Yunanistan, 2030'a kadar silahlı kuvvetlerini baştan sona yenilemeyi hedefleyen kapsamlı modernizasyon programını resmen başlattı. İsrail basını, yaklaşık 3,5 milyar euroluk "Aşil Kalkanı" hava savunma sisteminin, Türkiye'nin son yıllarda artan savunma kapasitesi dikkate alınarak planlandığını öne sürdü.

ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİNDEN ONAY ÇIKTI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis başkanlığında toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi, ülkenin silahlı kuvvetlerini 2030 yılına kadar modernize etmeyi hedefleyen savunma programına onay verdi.

İsrail'in Maariv gazetesi, kararların merkezinde yaklaşık 3,5 milyar euro bütçeli "Aşil Kalkanı" hava savunma sisteminin yer aldığını yazdı.

Haberde, "Son yıllarda savunma sanayiinde kaydettiği ilerlemeler ve bölgesel askeri kapasitesiyle dikkat çeken Türkiye'nin bu planlamada önemli bir referans noktası haline geldiği. Bu modernizasyon programı adeta 'Türkiye'ye karşı 3,5 milyar euroluk kalkan' anlamına geliyor." ifadelerine yer verildi.

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ÇOK KATMANLI HAVA SAVUNMA AĞI KURULACAK

Maariv'e göre Atina'nın hedefi yalnızca yeni silah sistemleri satın almak değil, İsrail savunma sanayisinin geliştirdiği teknolojilerle çok katmanlı bir hava savunma ağı oluşturmak.

Plan kapsamında kamikaze dronlar, seyir füzeleri, savaş uçakları ve balistik füzelere karşı entegre bir savunma sistemi kurulması amaçlanıyor.

Gazete, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında son yıllarda güçlenen savunma iş birliğinin en önemli halkalarından birinin bu proje olduğunu belirtirken, programın Türkiye karşısında stratejik denge arayışının bir parçası olarak değerlendirildiğini öne sürdü.

İSRAİL SİSTEMLERİYLE DONATILACAK

"Aşil Kalkanı"nın omurgasını büyük ölçüde İsrail savunma sanayisinin geliştirdiği sistemler oluşturacak.

Yunanistan'ın envanterindeki Sovyet döneminden kalma OSA-AK ve TOR M1 hava savunma sistemlerinin, Rafael tarafından geliştirilen SPYDER sistemiyle değiştirilmesi planlanıyor.

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Uzun yıllardır kullanılan HAWK sistemleri ise İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (IAI) geliştirdiği Barak MX sistemiyle desteklenecek.

Balistik füzelere karşı oluşturulacak en üst savunma katmanında ise Davud Sapanı sisteminin SkyCeptor konfigürasyonuna dayanan yeni bir çözümün kullanılması öngörülüyor.

Projede yer alacak füze sistemlerinin, İsrailli Tomer şirketinin geliştirdiği gelişmiş roket motorlarıyla donatılması planlanıyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ KOMUTA MERKEZİ KURULACAK

Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın açıkladığı plana göre radarlar, hava savunma bataryaları ve sahadaki birliklerden gelen tüm veriler tek merkezde toplanacak.

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Yapay zeka destekli komuta sistemi, tehditleri saniyeler içinde analiz edecek, öncelik sıralaması yapacak ve hangi hedefe hangi sistemle müdahale edilmesi gerektiğini operatörlere önerecek.

Bu sayede Yunanistan, tarihinde ilk kez farklı savunma unsurlarını tek dijital ağ altında birleştiren entegre bir yapı kurmayı hedefliyor.

OPERASYONEL KONTROL ATİNA'DA OLACAK

Kathimerini gazetesi ise İsrail ile yürütülen görüşmelerde en önemli başlığın operasyonel bağımsızlık olduğunu yazdı.

Habere göre taraflar arasında varılan anlaşma uyarınca sistemin yönetim yazılımı tamamen Yunanistan'ın kontrolünde olacak ve İsrail'in sisteme dışarıdan müdahale etmesine izin verilmeyecek.

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Ayrıca projenin yaklaşık 700 milyon euroluk bölümünün Yunan savunma sanayisi tarafından üstlenilmesi kararlaştırıldı.

MODERNİZASYON PROGRAMI GENİŞLETİLİYOR

"Aşil Kalkanı", 2030 Savunma Gündemi'nin ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

Atina'nın önümüzdeki yıllarda İsrail üretimi Heron-1 insansız hava araçlarını, 10 adet V-BAT İHA'yı ve gerçek zamanlı keşif yapabilen SAR gözlem uydularını envantere katması planlanıyor. İHA'lara karşı geliştirilen yeni savunma sistemlerinin de aynı program kapsamında hizmete alınacağı belirtildi.

Deniz ve hava kuvvetlerinin de modernizasyon programından pay alacağı ifade edildi. Buna göre, 2027'den itibaren üç adet C-390 Millennium nakliye uçağı teslim alınacak. Bu uçaklar gerektiğinde havada yakıt ikmal görevlerinde de kullanılabilecek.

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Program kapsamında dört MEKO fırkateyni denizaltı savunma sistemleriyle modernize edilecek, 10 özel operasyon su altı aracı hizmete girecek ve bunların sekizi Yunanistan'da üretilecek. Apache taarruz helikopterleri ise lazer güdümlü Hellfire füzeleriyle güçlendirilecek.

Maariv, tüm bu yatırımların yalnızca askeri modernizasyon olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, İsrail-Yunanistan-GKRY savunma ekseninin yeni bir aşamaya geçtiğini yazdı. Gazete, 2030'a kadar uygulanacak bu dönüşümün, son yıllarda savunma sanayisi, İHA ve SİHA teknolojileri, hava savunma projeleri, donanma yatırımları ve savunma ihracatında dikkat çeken bir yükseliş sergileyen Türkiye'nin bölgesel askeri etkisini dengelemeyi hedefleyen girişimlerden biri olarak değerlendirildiğini öne sürdü.