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Yorgo KIRBAKİ - DHA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yunanistan’ı şoke eden kaza! Yük gemisi savaş gemisini ikiye böldü

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yunanistan’ı şoke eden kaza! Yük gemisi savaş gemisini ikiye böldü
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Portekiz bandıralı bir yük gemisiyle çarpışan Yunan mayın avlama gemisi Kallisto ikiye bölündü. Yük gemisinin kaptanı gözaltına alınırken, yan yatan savaş gemisi üsse çekildi.

Yunan Deniz Kuvvetleri’ne ait Kallisto mayın tarama gemisi dün sabah Salamina adasındaki askeri üsten ayrıldıktan kısa süre sonra Pire limanı açıklarında Portekiz bandıralı Maersk Launceston yük gemisiyle çarpıştı. Kazada ağır hasar alan 750 tonluk, 60 metre uzunluğundaki Yunan savaş gemisi ikiye bölündü.

ÇANAKKALE’YE GİDİYORDU

Yunan basını kazaya, Pire’den Çanakkale’ye konteyner taşıyan 266 metre uzunluğunda 36 metre genişliğindeki Portekiz yük gemisinin neden olduğunu iddia etti. “Maersk Launceston” isimli yük gemisinin limandan ayrılırken gerekenden daha süratli gittiği ve Yunan savaş gemisini fark edemediği ileri sürüldü. Yük gemisinin Polonyalı kaptanının ifadesi alındı.

YÜK GEMİSİNE BİR ŞEY OLMADI

Yunan savaş gemisinde bulunan 27 kişilik mürettebat sağ olarak denizden kurtarıldı. Yaralanan 2 kişi hastaneye nakledildi. İkiye bölünen ve yakıtının denize dökülmesi nedeniyle çevre kirliliğine yol açtığı bildirilen “Kallisto” adlı mayın tarama gemisi Salamina üssüne çekilirken, uzmanlar tamirinin imkansız olduğunu belirtti. Yük gemisinde ise herhangi bir hasar olmadığı belirtildi. Yunan mayın tarama gemisinin, çarpışmadan bu kadar büyük zarar görmesinin nedeninin, geminin inşasında demir-çelik yerine, monolitik fiberglas maddenin kullanılması olduğu belirtildi. İngiltere’de inşa edilen “Kallisto” 2001 yılında Yunan Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilmişti

Yunanistan’ı şoke eden kaza Yük gemisi savaş gemisini ikiye böldü

SÖZCÜ: ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Yunan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, “Can kaybı olmaması mucize. Portekiz gemisi, bizim savaş gemimizi görmeyip nasıl üzerine çıktı anlamak mümkün değil” dedi. Dünkü çarpışmanın meydana geldiği Pire limanı açıklarında, 15 Kasım 1972’de, Yunan Merlin savaş gemisi, Yunan bandıralı World Hero tankeri ile çarpışmış, 44 kişi hayatını kaybetmişti.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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