Yunanistan'ın konuştuğu skandal! Miçotakis ve yakın çevresi hedefte...

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Skandal, özellikle şirketin çalışan listesinde Yeni Demokrasi'nin üst düzey isimlerinin yer alması ve 2023'teki Tempi tren kazası kurbanlarının ailelerine yönelik sosyal medya saldırılarıyla gündeme geldi. Muhalefet, yetkililerin derhal soruşturma başlatmasını talep ederken, hükümet yetkilileri iddiaları "asılsız" olarak nitelendirdi.

Yunanistan'da muhalefet partileri, Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi ile Blue Skies adlı halkla ilişkiler şirketi arasındaki bağlantıların araştırılmasını talep etti. Ana muhalefet partisi Pasok, "şirketin faaliyetleri ve Yeni Demokrasi ile özel şirketler arasındaki ilişkiler hakkında açıklama yapılmasını" istedi.

Syriza partisinden Avrupa Parlamentosu Üyesi Kostas Arvanitis, AB yetkililerini konuya müdahale etmeye çağırdı. New Left milletvekili Nasos Iliopoulos ise "kamu fonlarının hükümet propagandası için kullanıldığına dair şüphelerin" olduğunu belirtti.

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Larisa kentinin kuzeyindeki Tembi bölgesinde 28 Şubat'ta yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonların raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.

BLUE SKİES TARTIŞMASI

Pasok'un ortaya çıkardığı belgelerde yer alan bilgilere göre, Blue Skies'ın çalışan listesinde yer alan 57 kişinin yarısından fazlası Yeni Demokrasi Partisi'nde üst düzey görevlerde bulunmuş isimlerden oluşuyor. Bu isimler arasında Avrupa Halk Partisi'nin eski genel sekreteri Thanasis Bakolas, Çalışma Bakanı Domna Michailidou ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Konstantinos Kyranakis de yer aldı.

Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, iddialara ilişkin düzenlediği basın toplantısında, parti üyelerinin özel sektörde çalışmasının normal olduğunu savundu. Marinakis, "Parti pozisyonu bir iş değildir, insanlar özel sektörde de çalışabilir" açıklamasını yaptı.

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Tren kazasının ardından binlerce kişi sorumluların bulunması talebiyle eylemler düzenledi. Sendikalar ve öğrenci örgütleri ve muhalefet partileri, suçluların korunduğu iddiasıyla Miçotakis hükümetinin istifasını istedi.

SOSYAL MEDYADA PROPAGANDA İDDİASI

Inside Story haber sitesinin yaptığı araştırmaya göre, Blue Skies çalışanlarından bazılarının "Team Truth" adlı bir sosyal medya hesabını yönettiği iddia edildi. Bu hesabın, ülkenin en büyük tren kazası olan Tempi faciasında yaşamını yitiren kurbanların ailelerine saldırdığı öne sürüldü.

Blue Skies, çalışanların kişisel sosyal medya faaliyetlerinden sorumlu olmadıklarını belirtti. Şirket yetkilileri, "Anonim hesapların zarar verme amacıyla kullanılmasını kesinlikle kınıyoruz" dedi.

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Miçotakis, kazanın ardından yaptığı açıklamada, kazanın elde olmayan nedenlerden kaynaklandığını iddia etmişti. "Eğer varsa" sorumluların bulunacağını kaydeden Miçotakis, hükümetin tren kazasına ilişkin hiçbir gerçeği gizlemediğini vurgulamıştı.

MİÇOTAKİS'İN PARTİSİ İDDİALARI REDDETTİ

Kyranakis, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada 2016-2019 yılları arasında Blue Skies'ta çalıştığını doğruladı. "Normal vergi ödeyen bir çalışan olduğunu" dile getiren bakan yardımcısı, yolsuzluk iddialarını reddetti.

Michailidou ve Bakolas ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Hükümet yetkilileri, Miçotakis'in iletişim ofisinde çalışan ve şirketle bağlantısı olduğu iddia edilen Orsaki Roussetou hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.

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Blue Skies temsilcileri, veri koruma yasaları nedeniyle eski çalışanlar hakkında bilgi veremeyeceklerini belirtti. Şirket, eleştirilerin "gerçekleri yansıtmadığını" ve politika bilgisi olan kişileri istihdam etmenin sektörde yaygın bir uygulama olduğunu savundu.