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Yunanistan'ı sarsan iddia: Kazayı önlemek için 17 dakikası vardı...

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#Yunanistan#Tren Kazası#İstasyon Şefi
Yunanistanı sarsan iddia: Kazayı önlemek için 17 dakikası vardı...
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 12:12

Yunanistan'da 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında sis perdesi aralanıyor. Dava raporlarına göre Larissa istasyon şefine kazadan 17 dakika önce trenlerin aynı hat üzerinde olduğu bilgisi verilmiş.

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Yunanistan'da Salı gecesi 350 kadar yolcusuyla Atina'dan Selanik'e giden yolcu treninin aynı hat üzerinde gelen bir yük treni ile kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kaza can kaybı 57'ye yükseldi. Ülkeyi sarsan felaket sonrası gözler kazanın sorumlularına çevrilirken Başbakan Kiryakos Miçotakis kazanın "trajik bir insan hatasından kaynaklandığını" söyledi.

KAZANIN ARDINDAN TANSİYON YÜKSELDİ

Kazanın ardından başkent Atina, Selanik ve Larisa kentlerinde protesto gösterileri düzenlendi. Atina'da Yunan demir yolları idaresi Hellenic Train'in önünde, kazanın ihmal nedeniyle yaşandığı söyleyen protestocular polisle çatıştı.

Yunanistanı sarsan iddia: Kazayı önlemek için 17 dakikası vardı...

Yunan demiryolu sendikaları kazanın demiryollarındaki kronik sorunları gözler önüne serdiğini, bu sorunlar arasında yetersiz çalışan, sorunlu sinyalizasyon ve eskimiş altyapı olduğunu belirtti.

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İSTASYON ŞEFİ SUÇLAMALARI REDDETTİ AMA...

Kazanın ardından Larisa istasyon şefi gözaltına alındı. Sinyallerden sorumlu olan 59 yaşındaki adama hakkında 'ihmalle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla dava açıldı. Suçlamaları reddeden görevli, kazanın teknik hata sonucu meydana geldiğini savundu.

Ancak bugün Yunan medyasına düşen bir haberle trajedi yeni bir boyut kazandı.

Yunanistanı sarsan iddia: Kazayı önlemek için 17 dakikası vardı...

KAZADAN 17 DAKİKA ÖNCE HABER VERİLMİŞ

CNN Yunanistan'da yer alan habere göre hakkındaki suçlamaları reddeden Larissa istasyon şefine kazadan 17 dakika önce trenlerin aynı hat üzerinde olduğu bilgisi verilmiş.

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, Salı akşamı saat 23:04'te, Nei Poros'un istasyon şefi, Larissa'daki meslektaşına telsizle ulaştı ve numarasını verdiği trenlerin aynı hat üzerinde olduğu uyarısında bulundu. (Kaza 23:21'de meydana geldi) Larissa istasyon şefinin uyarıya cevabı çok netti: 'Tamamdır, anlaşıldı'

Yunanistanı sarsan iddia: Kazayı önlemek için 17 dakikası vardı...

KAZAYI ÖNLEMEK İÇİN YETERİNCE VAKTİ VARDI

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Ortaya çıkan bu detay Larissa istasyon şefinin kazayı önlemek için 17 dakikası olduğu ancak harekete geçmediği anlamına geliyor.

Larissa istasyon şefi ön soruşturmada, "Bir şeylerin ters gittiğini anladım ama durduracak zamanım olmadı" dese de yeni kanıtlar, adamın ölümcül kazayı önlemek için yeterli vakti olduğunu gösteriyor.

KAZANIN NEDENİNE SES KAYITLARI IŞIK TUTACAK

CNN Yunanistan, Larissa İsatasyon şefine alkol testi yapıldığını belirtti ve adamın bir anlık dalgınlıkla gerekli işlemi yaptığını sanıp yapmamış olabileceğini belirtti.

Elde ettikleri yeni kanıtı inceleyen yetkililer söz konusu amirin gelen uyarıya tepki gösterip göstermediğini ve konuşmalarda sesinin kaydedilip kaydedilmediğini araştırıyor. Larissa İSTASYON ŞEFİ, tren makinistleri ve tren işletmecisi arasında kaydedilen konuşmalar da facianın nedenlerine ışık tutacak.

Yunanistanı sarsan iddia: Kazayı önlemek için 17 dakikası vardı...

TELSİZLER DÜZGÜN ÇALIŞMIYOR OLABİLİR

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Uzmanlara göre istasyon şefleri dışında tren makinistlerinin trenin güzergahı hakkında ek açıklama istemesi gerekiyor. Kaza ön raporuna göre istasyon yetkililerin haberleştiği telsizlerin düzgün çalışmıyor olma ihtimali de var.

Yunanistan'da tren ve istasyonlar birbirleriyle iletişim kurmak için hala kullandıkları eskimiş 'VHF' sistemini kullanıyor.

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#Yunanistan#Tren Kazası#İstasyon Şefi

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