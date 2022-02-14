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Yunanistan'ı sarsan cinayet! Son sözleri ortaya çıktı...

#Yunanistan#Cinayet#Çete
Yunanistanı sarsan cinayet Son sözleri ortaya çıktı...

19 yaşındaki bir gencin rakip takımın taraftarları tarafından vahşice öldürülmesi 10 gündür Yunanistan'ın bir numaralı gündem maddesi. Olayla ilgili son şüpheli de bugün güvenlik güçlerine teslim olurken talihsiz çocuğun son sözlerinin 'Yeter artık vurmayın' olduğu öğrenildi.

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Yunanistan'da 19 yaşındaki Alkis Kambanos'un rakip futbol takımını tuttuğu için öldürülmesi ülkede adeta şok etkisi yarattı. Kambanos'un öldürülmesi, yetkilileri taraftar derneklerini yöneten kuralları denemeye ve sertleştirmeye yöneltirken güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda taraftar çetesi çökertildi.

RAKİP TAKIMI TUTTUĞU İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ

Kambanos, 1 Şubat'ta Selanik'in Harilaou semtinde gece saatlerinde sokakta yürürken araçlarla yanına gelen bir taraftar çetesi tarafından bıçaklandı. 19 yaşındaki Alkis Kambanos, Aris futbol kulübünün bir hayranıydı ve saldırganlar da rakip PAOK'un destekçileriydi. İddiaya göre genç adam sadece rakip takımın taraftarı olduğu için öldürüldü.

Yunanistanı sarsan cinayet Son sözleri ortaya çıktı...

Alkis Kambanos'un öldürüldüğü yer çiçeklerle donatıldı...

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ORAKLA ÖLDÜRMÜŞLER

Talihsiz genç bıçaklandıktan sonra olay yerinde kan kaybından hayatını kaybederken yanındaki iki arkadaşı da Papanikolaou Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şüphelilerin genci orakla öldürdüğü ve silahı da bir kaç metre uzaklıktaki çöp kutusuna attıkları öğrenildi.

TARAFTAR KLUPLERİNE BASKIN: ÇOK SAYIDA SİLAHA EL KONDU

1 Şubat'ta meydana gelen korkunç olayın ardından şimdiye kadar 10 kişi gözaltına alınmıştı. 11. şüpheli de bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Şüphelilerden biri cinayetle suçlanırken, diğerleri ağır polis koruması altında hakim karşısına çıkarıldı.

Yunanistanı sarsan cinayet Son sözleri ortaya çıktı...

Cinayetin ardından polis, Selanik ve Yunanistan'ın başkenti Atina'da çok sayıda futbol taraftar kulübüne baskın düzenledi. Çok sayıda silaha el konuldu. Polis bu yerleri rakip kulüp taraftarlarına yönelik saldırıların düzenlendiği ve genellikle uyuşturucu satışlarının yapıldığı yerler olarak nitelendirdi.
Yunanistanı sarsan cinayet Son sözleri ortaya çıktı...

SADECE KOMBİNE BİLETİ OLANLAR TİRÜBÜNLERE GİREBİLECEK

Olay ülkede infiale neden olurken Hükümet sözcüsü Giannis Oikonomou, önümüzdeki ay meclise sunulacak bir yasa tasarısı ile şiddet uygulayan taraftarlar için daha sert cezalar getirileceğini açıkladı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis taraftar tribünlerine artık sadece komine biletleri olanların girebileceğini açıkladı.

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SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI: YETER ARTIK VURMAYIN

Bugün Yunanistan medyasında 19 yaşındaki gencin son sözleri manşet oldu. 4 araba ile çevresini saran taraftar çetesinin saldırına maruz kalan gencin son sözlerinin 'Yeter artık vurmayın' olduğu öğrenildi.

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#Yunanistan#Cinayet#Çete

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