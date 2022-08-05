Yunanistan'ı sarsan casus skandalı! İstihbarat Teşkilatı başkanı istifa etti...

Haberin Devamı

Yunanistan İstihbarat Teşkilatı (EYP) başkanı Panagiotis Kontoleon, ülkesinde yaşanan casusluk skandalı sonrası bugün istifa etti. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, istihbarat şefi Kontoleon'un istifa dilekçesinin kabul edildiği duyuruldu.



Kontoleon'un yerine Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris'in getirileceği öğrenildi.

MUHALEFET LİDERİ ŞİKAYETTE BULUNDU: TELEFONUM İZLENİYOR

Söz konusu yazılım cep telefonlarına sızıp verilere ulaşabilir veya telefon sahiplerini gözetlemek için kamera ve mikrofonu etkinleştirebilir.

Peki komşuyu sarsan casusluk skandalının arkasında ne var? Olay muhalefet partilerinden Panhelenik Sosyalist Hareket’in (PASOK) lideri Nikos Androulakis’in cep telefonunda casus bir yazılım olduğunu keşfedip şikayette bulunmasıyla başladı.

Yunanistan’daki üçüncü büyük siyasi partinin lideri ve aynı zamanda Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi olan Nikos Androulakis, 26 Temmuz'da Atina'daki adliyeden ayrılırken basına verdiği demeçte, "Birkaç gün önce Avrupa Parlamentosu tarafından cep telefonumun Predator casus yazılımıyla izlendiği konusunda bilgilendirildim. Bu tür hastalıklı uygulamaların arkasına gizlenenleri ortaya çıkarmak benim kişisel bir meselem değil, demokratik görevim." ifadelerini kullandı.



Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) lideri Nikos Androulakis

Haberin Devamı

'İSTİHBARAT İTİRAF ETTİ' İDDİASI

Söz konusu olay Yunan parlamentosuna taşındı. İddialara göre basına kapalı yapılan oturumda istihbarat servisi 'Thanasis Koukaki' isimli bir gazetecinin telefonunun takip edildiğini itiraf etti. Ancak bu iddialar doğrulanamadı.



Hükümet yetkilileri söz konusu durumun devlet müdahalesi olduğunu kesin bir dille reddetti ancak ülkede tartışmalar başladı.

Araştırma web siteleri Reporters United ve Inside Story Yunanistan Başbakanı Miçotaki'in yeğeni Dimitriadis'i casusluk skandalı ile bağlantılı olmakla suçladı.



AVRUPA PARLAMENTOSU'NUN ÖZEL HİZMETİ SAYESİNDE KEŞFETTİ

Haberin Devamı

Avrupa Parlamentosu, Pegasus skandalı sonrası yasa dışı gözetim yazılımı olup olmadığını kontrol etmeleri için milletvekillerine özel bir hizmet kurmuştu.



PASOK Partisi'nin yaptığı açıklamada, Androulakis'in hizmeti ihtiyati kontrol için kullandığı ve ilk kontrolden itibaren telefonunda casus bağlantı tespit edildiği belirtildi.

İsrail merkezli NSO Group'un casus yazılımı Pegasus'un dünya genelinde 50 binden fazla telefonu izlemeye aldığının ortaya çıkması ile Avrupa Parlamentosu özel bir komite kurmuştu. ABD hükümeti, Pegasus'un ithalatını ve kullanımını yasaklarken teknoloji devi Apple şirkete dava açmıştı.