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Yunanistan'dan 'Türkiye' mesajı! 'ABD arabuluculuk için can atıyor'

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#Blinken#Yunanistan#Miçotakis
Yunanistandan Türkiye mesajı ABD arabuluculuk için can atıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 15:42

ABD dışişleri Bakanı Antony Blinken, Atina ziyaretinde Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için temasların artığı bu günleri bir şans olarak değerlendirirken Yunan medyası Washington yönetiminin iki ülke arasında aracı olmak için can attığını yazdı.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'deki deprem bölgelerini ziyaret ederek, temaslarda bulunmasının ardından dün akşam Yunanistan'a gitti.

Dün gece Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşen Blinken bugün de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi. İki bakan görüşmeleri sonrası düzenlediği ortak basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BLİNKEN'DEN TÜRKİYE MESAJI

Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından Dendias'ın, Avrupa'dan afet bölgesine giden ilk dışişleri bakanı olduğunu söyleyen Blinken, "Geçtiğimiz günlerde yaptığınız helikopter yolculuğunun aynısını Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdim. Bu yıkıcı deprem dolayısıyla ABD ve Yunanistan olarak arama-kurtarma ve yardım çalışmaları hakkında birbirimizi bilgilendirme şansına sahip olduk" dedi.

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Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için temasların artığı bu günleri bir şans olarak vurgulayan Blinken, "İlişkilerimizi geliştirmek için başka bir deprem olmasını beklememeliyiz" ifadelerini kullandı.

Blinken, ABD'nin NATO ve dünya için kilit rol oynayan Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için elinden geleni yapacağını da aktardı.

Yunanistandan Türkiye mesajı ABD arabuluculuk için can atıyor
DENDİAS: İNSANİ YARDIMLAR SÜRECEK

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da gazetecilerin sorularını yanıtlarken “Türkiye’deki deprem bölgelerine gönderilen her türlü insani yardımların devam edeceğini” söyledi.

Dendias, “Bu yardımlarımızın karşılığında Türkiye’den hiçbir şey beklemiyoruz. Azap içinde bulunan insanlara yardımcı olmak görevimizdir. Toplumlararası ilişkilerin yapıcı olması, siyasi ilişkileri de elbette olumlu etkileyecektir” dedi.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN ARASINDA 'BLİNKEN KÖPRÜSÜ'

Blinken'ın ziyareti Yunan medyasında da kendine geniş yer buldu.

Kathimerini gazetesi 'Atina ve Ankara arasında Blinken Köprüsü' başlıklı haberinde Washington yönetiminin Yunanistan ile Türkiye arasında köprü rolü oynamaya can attığını öne sürdü.

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Gazete Blinken'in, Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de kısa bir görüşme yaptığına dikkat çekti ve ABD'li bakanın Ankara'dan hemen sonra Atina'ya gitmesinin ana hedeflerinden birini ele verdiğini iddia etti.

Yunanistandan Türkiye mesajı ABD arabuluculuk için can atıyor

"DEPREM İKİ HALKI BARİZ BİR ŞEKİLDE YAKLAŞTIRDI AMA..."

Proto Thema gazetesi ise Blinken'in Miçotakis'e Türkiye'nin 'Yunanistan açılımını' sorduğunu öne sürdü.

Gazeteye göre Yunan hükümeti depremin iki halkı bariz bir şekilde birbirine yaklaştırdığı ancak prosedürlerin yeniden başlaması için sağlam bir temel olması gerektiğini düşünüyor.

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Görüşmede Miçotakis'in anlaşmazlıkların barışçıl çözümü ve uluslararası hukuka dayalı iyi komşuluk ilişkilerinin altını çizdiğini belirten gazete Blinken'in iletişim kanalları açma çabasını desteklediğini yazdı.

Gazetefarklı bir haberinde Miçotakis'in Blinken'e, 'Türkiye'deki insani felaket kalbimizi kırdı' dediğini vurguladı.

Yunanistandan Türkiye mesajı ABD arabuluculuk için can atıyor

ÇAVUŞOĞLU 'YENİ BİR SAYFA AÇTIK' DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile düzenlediği basın toplantısında "Depremle birlikte Yunanistan ile yeni bir sayfa açtık" demişti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise buna karşılık olarak “Yaşanan bu dramın içinden Türk-Yunan ilişkileri için iyi bir şey doğabilir. Dilerim öyle olur. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, iki ülke ilişkilerinde durumların düzelebileceğine ilişkin sözlerini not ettim” ifadelerini kullanmıştı.

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