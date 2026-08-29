Yunanistan'dan Türkiye hamlesi: Şikayete hazırlanıyorlar

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Yunanistan, Türkiye'nin ilan ettiği iki deniz parkını Avrupa Birliği (AB) gündemine taşımaya hazırlanıyor. Kathimerini gazetesinde yer alan haberde, Atina yönetiminin, Türkiye'nin Kuzey Ege ile Fethiye-Kaş açıklarında ilan ettiği deniz parklarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu öne sürerek hazırladığı harita ve belgeleri AB ülkeleriyle paylaşacağı yer aldı.

HARİTALARLA TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET EDECEKLER

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in, İrlanda'nın Wicklow kentinde düzenlenecek gayriresmi AB dışişleri bakanları toplantısında Türkiye'nin deniz parklarını gündeme getirmesi bekleniyor.

Kathimerini gazetesinin haberine göre Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, toplantı öncesinde Türkiye ve Yunanistan'ın ilan ettiği deniz parklarını karşılaştıran haritalar hazırladı.

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Atina, bu haritalar ve hukuki belgeler üzerinden kendi uygulamalarının uluslararası hukuka uygun olduğunu, Türkiye'nin ise çeşitli hukuk kurallarını ihlal ettiğini savunacak.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı belgelerin, Türkiye'nin "provokasyonları" olarak nitelendirilen gelişmeler hakkında AB ülkelerini ve müttefikleri bilgilendirmek amacıyla kullanılacağı belirtildi.

AB'DEN TÜRKİYE'YE "EGEMENLİK" MESAJI

İki ülke arasında deniz parkları üzerinden yaşanan gerilim, Ankara ile Atina arasındaki mevcut anlaşmazlıkların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Kathimerini'nin haberine göre Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin iki deniz parkına ilişkin açıklamalarını yakından takip ettiğini bildirdi.

Komisyon, "Avrupa Birliği, Türkiye'nin tüm AB üyesi ülkelerin egemenliğine ve egemen haklarına saygı göstermesini bekliyor" açıklamasını yaptı.

Yunanistan'ın geçen yıl Ege Denizi'nde deniz parkı kurma planını açıklaması da Ankara ile Atina arasındaki tansiyonu yükseltmişti.

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YERAPETRİTİS: GERİLİMLERİ AZALTMAK İÇİN İLETİŞİM KURULMALI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, parlamentoda yaptığı konuşmada Türkiye ile ilişkilere de değindi.

İki ülke arasında temel hukuki görüş ayrılıkları bulunduğunu belirten Yerapetritis, buna rağmen iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini söyledi.

Yerapetritis, "Hukuki olarak temelden farklı görüşlere sahip olduğumuz kişilerle bile, gerilimleri azaltmak ve krizleri önlemek için iletişim kurulmalıdır" dedi.

Ancak Yunan Bakan, Türkiye'nin onlarca yıldır savunduğu politikalardan kendiliğinden vazgeçeceğini düşünmenin gerçekçi olmadığını savundu.