Yunanistan'dan tepki çeken hamle! STK'lar ayağa kalktı

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Yunanistan, katı erişim önlemleri alınan ve adeta bir cezaevini andıran beş yeni "kapalı" göçmen kampından ilkinin açılışını bugün yapıyor.

Sisam adasına inşa edilen etrafı dikenli tellerle çevrili kampa X-ray tarama cihazları, güvenlik kameraları ve manyetik kapılar yerleştirildi. Gece boyunca kapıların kilitli kalacağı kampa giriş-çıkışlar için de elektronik çipler kullanılacak. 600 kadar göçmenin, hafta başından itibaren 5 kilometre uzaklıktaki yeni merkeze tahliye edilmesi bekleniyor.

AB'DEN DESTEK SÖZÜ

AFP'nin geçtiği habere göre, benzer kamplardan İleryoz, Midilli, İstanköy ve Sakız adalarına olmak üzere 4 tane daha inşa edilecek. AB 5 mülteci kamplarının kurulması için Atina'ya 276 milyon euro destek sözü verdi.

STK'LAR VE İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ AYAĞA KALKTI

Bir cezaevi kadar gözlem altında tutulan kampı insan hakları örgütleri 'cezalandırma politikası' olarak görüp tepki gösteriyor. Geçen hafta, Uluslararası Af Örgütü de dahil olmak üzere düzinelerce STK, Yunanistan'ı "sığınmacıları ve mültecileri caydırmaya ve sınırlamaya odaklanan zararlı politikalar" izlemekle suçladı.

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45 kadar STK ve sivil toplum grubu, AB ve Yunan hükümetini kamplardaki insanların hareketini kısıtlama planlarından vazgeçmeye çağırdı.Yayınlanan raporda, yeni yapıların "Sığınmacılar için hizmetlere ve yardıma erişimi sınırlayacağını ve ruh sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini şiddetlendireceğini" söylediler.



YENİ GÖÇ DALGASI KORKUTTU

Yunanistan, 2015 yılında başta Suriyeliler, Iraklılar ve Afganlar olmak üzere bir milyondan fazla sığınmacının Avrupa'ya giriş yaptığı ana noktaydı. Afganistan'daki kriz, yeni bir göç dalgası korkusuna yol açtı ve hükümeti sert tedbirler almaya yöneltti.