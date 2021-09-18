Yunanistan'dan tepki çeken hamle! STK'lar ayağa kalktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Akardan Gaziler Günü mesajı: TSKnın başarılarında en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittirBakan Akar'dan Gaziler Günü mesajı: 'TSK'nın başarılarında en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir'#Gaziler Günü
Gül: Türkiye, AK Parti ile yol yürüyecektirGül: Türkiye, AK Parti ile yol yürüyecektir#Abdülhamit Gül
Eyüpspor: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 (Maç sonucu ve özeti)Eyüpspor: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 (Maç sonucu ve özeti)#TFF 1. Lig
Afganistandan tahliyeler devam ediyor: 170 kişiyi taşıyan Katar Havayollarına ait uçak Dohaya indiAfganistan'dan tahliyeler devam ediyor: 170 kişiyi taşıyan Katar Havayolları'na ait uçak Doha'ya indi#Afganistan
Drone pilotları Teknofest World Drone Cup’ta yarışacakDrone pilotları Teknofest World Drone Cup’ta yarışacak#World Drone Cup
Gazzede ressamlar hapishaneden kaçan Filistinlileri resmettiGazze'de ressamlar hapishaneden kaçan Filistinlileri resmetti#Filistin
Rıza Çalımbay ve Erol Buluttan 1 puan değerlendirmesiRıza Çalımbay ve Erol Bulut'tan 1 puan değerlendirmesi#Sivasspor
Demet Akalın gözyaşlarını tutamadı...Gelinim Mutfaktada hüzünlü anlarDemet Akalın gözyaşlarını tutamadı...Gelinim Mutfakta'da hüzünlü anlar #Demet Akalın
Ordu’da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyorOrdu’da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyor#Ordu Öğrenci Yurdu
O dövmeyi asla görmeyeceksiniz demişti: Önce saç rengini sonra tarzını değiştirdi'O dövmeyi asla görmeyeceksiniz' demişti: Önce saç rengini sonra tarzını değiştirdi#Billie Eilish
HABERLERDünya Haberleri

Yunanistan'dan tepki çeken hamle! STK'lar ayağa kalktı

#Mülteci Kampı#Yunanistan#AB
Yunanistandan tepki çeken hamle STKlar ayağa kalktı

Yunanistan insan hakları örgütlerinin ısrarla karşı çıktığı cezaevini andıran "kapalı" göçmen kampının açılışını bugün yapıyor. 600 kadar göçmen, hafta başından itibaren yeni merkeze tahliye edilecek.

Yunanistandan tepki çeken hamle STKlar ayağa kalktıYunanistandan tepki çeken hamle STKlar ayağa kalktı
Yunanistandan tepki çeken hamle STKlar ayağa kalktı

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Yunanistan, katı erişim önlemleri alınan ve adeta bir cezaevini andıran beş yeni "kapalı" göçmen kampından ilkinin açılışını bugün yapıyor.

Sisam adasına inşa edilen etrafı dikenli tellerle çevrili kampa X-ray tarama cihazları, güvenlik kameraları ve manyetik kapılar yerleştirildi. Gece boyunca kapıların kilitli kalacağı kampa giriş-çıkışlar için de elektronik çipler kullanılacak. 600 kadar göçmenin, hafta başından itibaren 5 kilometre uzaklıktaki yeni merkeze tahliye edilmesi bekleniyor.

Miçotakisten flaş Türkiye açıklaması Erdoğan ile hemfikiriz

İlgili Haber:Miçotakis'ten flaş Türkiye açıklaması! 'Erdoğan ile hemfikiriz'

AB'DEN DESTEK SÖZÜ

AFP'nin geçtiği habere göre, benzer kamplardan İleryoz, Midilli, İstanköy ve Sakız adalarına olmak üzere 4 tane daha inşa edilecek. AB 5 mülteci kamplarının kurulması için Atina'ya 276 milyon euro destek sözü verdi.

STK'LAR VE İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ AYAĞA KALKTI

Bir cezaevi kadar gözlem altında tutulan kampı insan hakları örgütleri 'cezalandırma politikası' olarak görüp tepki gösteriyor. Geçen hafta, Uluslararası Af Örgütü de dahil olmak üzere düzinelerce STK, Yunanistan'ı "sığınmacıları ve mültecileri caydırmaya ve sınırlamaya odaklanan zararlı politikalar" izlemekle suçladı.

Haberin Devamı

45 kadar STK ve sivil toplum grubu, AB ve Yunan hükümetini kamplardaki insanların hareketini kısıtlama planlarından vazgeçmeye çağırdı.Yayınlanan raporda, yeni yapıların "Sığınmacılar için hizmetlere ve yardıma erişimi sınırlayacağını ve ruh sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini şiddetlendireceğini" söylediler.

İlgili Haberler:

Bakan Özer canlı yayında açıkladı! Hafta sonu eğitim yapılacak mı?Onların sırası boş kaldı... Taliban'dan tepki çeken okul kararıMüjdeyi verdi: Yeni bir mekanizma kuruyoruz... 'Dün itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdık'


YENİ GÖÇ DALGASI KORKUTTU

Yunanistan, 2015 yılında başta Suriyeliler, Iraklılar ve Afganlar olmak üzere bir milyondan fazla sığınmacının Avrupa'ya giriş yaptığı ana noktaydı. Afganistan'daki kriz, yeni bir göç dalgası korkusuna yol açtı ve hükümeti sert tedbirler almaya yöneltti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mülteci Kampı#Yunanistan#AB