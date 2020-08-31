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Hürriyet
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Dünya
Sefa KARAHASAN / DHA
Haber Giriş: 31.08.2020 - 15:29 | Son Güncelleme:

Yunanistan'dan tehlikeli adım! Rum Kesimi ile birlikte harekete geçtiler...

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30 Ağustos törenlerinde verilen mesajlarla paniğe kapılan Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan’ın şartlar olgunlaştığında Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşma yapacaklarını açıkladı.

Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerini hedef alan Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşma yapacaklarını açıkladı. Güney Kıbrıs'a ziyaret gerçekleştiren, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias yaptığı açıklamada,  "Hedefimiz aşamalı olarak Yunanistan’ın deniz bölgelerinin tamamını sınırlandırmak.Tehdit, rencide ve meydan okuma olmadan diyalog yapılmalıdır" dedi. Dendias aynı zamanda artlar olgunlaştığı an, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşma yapacaklarını açıkladı.

RUM KESİMİ VE YUNANİSTAN'I KORKU SARDI

Doğu Akdeniz’de ve Ege’de Türkiye’ye karşı provokatif faaliyetlerde bulunan Yunanistan, çareyi ekonomik darboğazda olan Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile ittifakı geliştirme çabasında buldu. Rum Savunma Bakanı Haralabos Petridis de yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ta bir çözüm için garantilerin ve Türk askeri varlığının olmaması gerektiğini iddia etti. Rum muhalefet partisi EDEK Başkanı Marinos Sizopulos da Yunan hükümetlerinin, Türkiye'ye karşı Güney Kıbrıs'taki Yunan askerinin sayısının ve silah sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

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