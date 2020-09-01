Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatlerini korumak Ã¼zere DoÄŸu Akdenizâ€™de Ã¼st Ã¼ste kritik hamleler yapan TÃ¼rkiye, KKTC'nin ekonomik olarak geliÅŸmesi ve kalkÄ±nmasÄ± iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye bastÄ±.

46 yÄ±ldÄ±r kapalÄ± durumda olan MaraÅŸ'Ä±n aÃ§Ä±lma hamlesinden rahatsÄ±zlÄ±k duyan Rum Kesimi'nin ardÄ±ndan son dÃ¶nemlerde provokatif eylemlerde bulunan Yunanistan da harekete geÃ§ti.Â

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YUNANÄ°STAN ABD'YE SIÄžINDIÂ

TÃ¼rkiye'nin sismik araÅŸtÄ±rma gemisi OruÃ§ Reis'in yapacaÄŸÄ± sondaj faaliyetleri kapsamÄ±nda DoÄŸu Akdenizâ€™de yeni bir Navtex ilan etmesi sonrasÄ± panikleyen Yunanistan, destekÃ§ilerinin arkasÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nmaya alÄ±ÅŸÄ±yor.Â

ABD'ye gidecek olanÂ Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nikos Dendias'Ä±n en Ã¶nemli gÃ¼ndemlerinden birinin KapalÄ± MaraÅŸ'Ä±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n engellemeye yÃ¶nelik temaslar olacaÄŸÄ± kaydedildi. Cuma gÃ¼nÃ¼ New York'ta gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacak olan Dendias,Â BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterresâ€™le gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

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RUM KESÄ°MÄ° BÃœYÃœKELÃ‡Ä°LERÄ° BALKANLIÄžA Ã‡AÄžIRDI

Rum DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nikos Hristodulidis de GÃ¼venlik Konseyi beÅŸ daimi Ã¼lkenin GÃ¼ney KÄ±brÄ±s bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerini DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Rum DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, KapalÄ± MaraÅŸ'Ä±n aÃ§Ä±lmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n durdurulmasÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerden destek istedi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerle ilgili aÃ§Ä±klama yapan Rum Bakan Hristodulidis, haftayaÂ Adaâ€™ya gelecek Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov ile yapacaklarÄ±Â gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin gÃ¼ndeminde MaraÅŸ konusunun Ã¶ncelikli gÃ¼ndem maddeleri arasÄ±nda yer alacaÄŸÄ± ifade edildi.Â

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KKTC BAÅžBAKANI TATAR'DAN MARAÅž MESAJI

GazimaÄŸusa'ya ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirenÂ KKTC BaÅŸbakan Ersin Tatar da MaraÅŸâ€™taki harap binalara iÅŸaret ederek KKTC geliÅŸtikÃ§e kapalÄ± MaraÅŸâ€™Ä±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n siyasi anlamda deÄŸil GazimaÄŸusaâ€™nÄ±n geniÅŸlemesi iÃ§in Ã§ok doÄŸru bir adÄ±m olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Tatar yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Yolumuzdan dÃ¶nmeyeceÄŸiz. Kimse bunu bizden bekleyemez" dedi.Â







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