Yunanistan’dan silahlanma çılgınlığı

Yunan hükümetinin önümüzdeki yıllarda silahlanmaya büyük paralar ayırmayı kararlaştırmasında Doğu Akdeniz’de Türkiye ile yaşanan “Oruç Reis krizi” önemli rol oynadı. Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis krizin devam ettiği geçen eylül ayında Rafale savaş uçakları ve 4 firkateyn satın alımını kararlaştırmıştı. Ülkede 2021 yılında savunma bakanlığına 5.5 milyar Euro ve bunun içinden silahlanmaya 2.5 milyar Euro tahsis edilmesini öngören bütçe tasarısı Yunan parlamentosunda 142’ye karşı 158 oyla kabul edildi. Yunanistan’ın 2020 yılı toplam savunma bütçesi 3.5 milyar Euro ve silahlanma bütçesi ise 500 milyon Euro civarındaydı.

Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, bütçe görüşmeleri sırasında 2021 yılı silahlanma programını da açıkladı. Bakan, programda; Fransa’dan 6’sı yeni 12’si de kullanılmış olmak üzere toplam 18 adet Rafale tipi savaş uçağı satın alımı, 4 yeni firkateyn alımı ve 4 firkateynin modernizasyonu, 4 adet MH-60R Seahawk “Romeo” tipi helikopter alımı, 2027’de tamamlanması planlanan 84 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonunun ve 15 adet C-130 ile İtalyan yapımı 8 adet C-28 askeri nakliye uçağının modernizasyonunun yer alacağını aktardı.

AB ZİRVESİNİ KONUŞTULAR

Öte yandan görüşmelere, 10-11 Aralık’taki Avrupa Birliği (AB) zirvesi damgasını vurdu. Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Yunanistan’ın AB Zirvesi’ndeki mağlubiyetini, “Miçotakis aynı şeyleri yapmaya devam ederse, bu diplomatik yenilgi bizim neslin en büyük milli yenilgisine dönüşebilir” sözleriyle değerlendirdi.