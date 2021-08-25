Yunanistan’dan sert tedbir: Aşı olmayan giremez

Yunanistan'da COVID-19 aşısı olmayanların restoran, kafe ve bar gibi kapalı mekânlara girmeleri yasaklandı. Aşısızlar, bugüne kadar PCR ya da hızlı test ile bu mekânlara girebiliyordu. Ancak açıklanan yeni tedbirlerle birlikte artık aşı olmayanlar bu mekânlara testle de giremeyecek. Aşısızlar ayrıca, stadyum ve spor salonlarına da alınmayacak. Sağlık Bakanı Valisis Kikilias’ın aşı yaptırmayanlara yönelik dün açıkladığı ve 13 Eylül 2021 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında geçerli olacak bazı kısıtlamalar şöyle:

TEST ÜCRETİ 10 EURO

- Kapalı eğlence yerleri, restoran, kafe ve barlara girmeleri yasak. Stadyum ve spor salonlarına da giremeyecekler.

- Sinema, tiyatro ve müzelere sadece hızlı test yaptırmaları halinde alınacaklar.

- Devlet ve özel sektörde çalışanlar haftada bir, turizm ve yiyecek-içecek sektörlerinde çalışanlar ile lise ve üniversite öğrencileri, haftada 2 kez hızlı test yaptıracaklar. Test masraflarını (10 Euro) kendileri karşılayacaklar.

- Otobüs ve gemilerle seyahat edecekler, seyahatten en geç 48 saat önce hızlı test yaptırmak zorundalar.

- Sağlık sektöründe çalışanlar, aşı olana kadar mecburi izne çıkarılacak.

MASKE ZORUNLU

Kısa sürede 1 milyon kişinin daha aşı olmasını hedeflediklerini söyleyen bakan Kikilias, kapalı mekânlarda maske zorunluğunun devam edeceğini de belirtti. Nüfusu 10.7 milyon olan Yunanistan’da, aşılarını tamamlayanların sayısı 5.7 milyon kişi. Ülkede, koronavirüsten 13.422 kişi hayatını kaybetti.

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