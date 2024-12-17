Yunanistan’dan savunma bütçesine yüzde 75 zam

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Başbakan Kiriakos Miçotakis, parlamentodaki konuşmasında, 2019 yılında 3.5 milyar Euro olan savunma harcamalarının, önümüzdeki yıl 6.1 milyar Euro olacağını açıkladı. Bu da yaklaşık yüzde 75’lik bir artışa denk geliyor.

TÜRKİYE’YE İŞARET ETTİ

Bütçenin büyük bölümü, daha önce siparişi verilen Rafale savaş uçakları ve Belharra tipi fırkateynler ile F-16 savaş uçaklarının modernizasyonlarının yanısıra, satın alınan çeşitli silah sistemleri için olan taksit ödemelerine harcanacak. Silahlı kuvvetlerdeki personel maaşları da bütçede önemli yer tutuyor. Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias ise konuşmasında Türkiye’nin savunma bütçesinin 14 kat daha fazla olduğunu söyleyerek ‘Yunanistan’ın savunma harcamaları size çok mu abartılı geliyor’ diye sordu. Türk basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni İHA’lar ve yapımı süren KAAN’ın önünde çekilmiş fotoğraflarının yayınlandığını söyleyen Dendias, ayrıca “ABD’de göreve gelecek yeni bir hükümet, Türkiye’yi F-35 savaş uçakları programı dışında tutmaya devam edecek mi etmeyecek mi bilmiyoruz” diye konuştu.