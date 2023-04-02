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Yunanistan’dan Meriç’e üçüncü duvar! Miçotakis’ten sınır bariyeri önünde tören

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#Kiriakos Miçotakis#Yunanistan#Meriç Nehri
Yunanistan’dan Meriç’e üçüncü duvar Miçotakis’ten sınır bariyeri önünde tören
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 07:00

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, önceki gün Türkiye ile sınıra 35 km’lik yeni bir duvarın inşasıyla ilgili yapılan törene katıldı. Miçotakis, Türkiye’deki depremler sonrasında oluşan yeni siyasi ortamdan memnun olduklarını söylerken “Ancak rehavete de kapılmıyoruz” dedi.

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Türk-Yunan kara hududunu oluşturan Meriç Nehri bölgesinde, 35 kilometre uzunluğunda yeni bariyer inşa edilmesini öngeren anlaşma önceki gün imzalandı.

AB’DEN ÖDENEK YOK

Yunan hükümetinin, sınır boyunca 140 kilometrelik yeni bariyer inşa edilmesi projesi çerçevesinde, ilk aşamada inşasına başlanacak 35 kilometrelik bariyer bir yılda tamamlanacak ve 100 milyon Euro’ya mal olacak. AB’nin finansmanını kabul etmediği için 35 kilometrelik bariyerin maliyeti, Yunan devleti tarafından karşılanacak.

TÖREN DÜZENLENDİ

Kamu düzeni bakanlığı ile müteahhit firmalar arasında anlaşma imzalanması nedeniyle, önceki gün Meriç hududunda yapılan törende konuşan Başbakan Kiriakos Miçotakis, Türk-Yunan ilişkilerinde 6 Şubat depremlerinden sonra başlayan yeni döneme değindi.

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‘REHAVETE KAPILMIYORUZ’

Miçotakis “Yeni ortam için memnunuz. Ancak rehavete de kapılmıyoruz. Türkiye’nin son aylarda gösterdiği iyi niyeti memnuniyetle karşılıyoruz. Her zaman bu iyi niyete karşılık vermeye hazırız. İki ülkede de yapılacak seçimlerden sonra, aramızdaki anlaşmazlıkların uluslararası hukuk temelinde tekrar ele alabilmek için elverişli ortamı yaratmalıyız” dedi.

BİLGİ NOTU: Meriç’teki Türk-Yunan kara sınırı yaklaşık 212 kilometre. Halen hududun Yunan tarafında, biri 12.5 kilometre uzunluğunda tel çit, diğeri de 26.5 kilometre uzunluğunda çelik parmaklıklı duvardan toplam 39 kilometrelik 2 bariyer bulunuyor.

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#Kiriakos Miçotakis#Yunanistan#Meriç Nehri

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