Yunanistan'dan koronavirüse 'açık pencere ve battaniye' çözümü

‘AÇIK PENCERE VE BATTANİYE’ ÇÖZÜMÜ



Yunanistan’da 13 Kasım’dan beri kapalı olan ilkokullar yeniden açıldı. Ders esnasında maske takma zorunluluğu olsa da veliler tedirgin.



Yunanistan Eğitim Bakanlığı’nın okullara sınıfların sık sık havalandırılması talimatı verdiği ve Selanik’te bir okul müdürünün koronavirüs karşı ‘açık pencere ve battaniye’ çözümü bulduğu belirtildi.



CNN TÜRK Atina Temsilcisi Yorgo Kırbaki’nin aktardığına göre Selanik’te bulunan bir okul müdürü sınıfların sürekli olarak havalandırılabilmesi için derslerin pencereler açık bir şekilde yapılmasına karar verdi ve velilere ‘çocuklarınızı okula battaniye ile gönderin’ çağrısında bulundu.



Olay Yunanistan medyasında geniş yer buldu ve sosyal medyada birçok yorum yapıldı.



Selanik’te bulunan okulun öğrencilerinin bugün okula battaniye ile geldiği ifade edildi.



Yunan yetkililer ise ‘battaniyeyle ders’ uygulamasının istisnai bir durum olduğunu bu uygulamanın ülke çapında hayata geçirme planları olmadığını açıkladı.