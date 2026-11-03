Yunanistan’dan İsrail’e gidecek yolcu gemisinde bomba ihbarı

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Yunanistan’ın Siros Adası’ndan İsrail’in Hayfa kentine gidecek olan Panama bayraklı Crown Iris adlı yolcu gemisine yönelik bomba ihbarında bulunuldu. Kimliği belirsiz bir kişi, geminin gövdesine patlayıcı düzenek yerleştirildiğini iddia etti. Gemide 940 yolcu ve 597 mürettebat bulunduğu aktarıldı.



Sahil güvenlik ekipleri, patlayıcı madde arama köpeği ve bir dalgıcın desteğiyle gemide arama yaparken, özel bir sahil güvenlik birimi de olay yerine sevk edildi. İlk kontrollerde herhangi bir patlayıcı düzeneğe rastlanmadı. Geminin seferine devam edebilmesi için sahil güvenlik uzmanlarının daha kapsamlı inceleme yapması bekleniyor.

AVRUPA'DA 6 YOLCU UÇAĞINDA BOMBA PANİĞİ



Avrupa’da ise bugün 6 yolcu uçağına bomba ihbarında bulunuldu. Polonya ve İtalya'da ikişer, İspanya ve Bulgaristan'da ise birer yolcu uçağı, art arda gelen bomba ihbarlarının ardından incelemeye alınırken, yapılan kontrollerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı.