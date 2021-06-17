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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.06.2021 - 21:41 | Son Güncelleme:

Yunanistan'dan İskeçe müftüsü Ahmet Mete'ye hapis cezası

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Yunanistan'dan İskeçe müftüsü Ahmet Mete'ye hapis cezası

Yunanistan'da "kamu düzenini bozmakla" suçlanan İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Selanik Tek Hakimli Ceza Mahkemesi, 2016’da Dostluk Eşitlik Barış Partisi’nin (DEB) kongresinde yaptığı konuşmada, dönemin DEB Başkanı Mustafa Çavuşoğlu’nu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a benzettiği için "halk arasına nifak sokma suretiyle kamu düzenini bozma suçlamasıyla" yargılanan Mete’yi 3 yıl tecilli olmak üzere 15 ay hapis cezasına mahkum etti.

Mete'ye 3 yıl içerisinde suç işlemesi durumunda hapis cezası uygulanacak.

İskeçe seçilmiş müftülüğünün internet sitesindeki açıklamada, mahkemenin kararına itiraz eden Mete’nin, avukatları aracılığıyla kararı temyize götüreceği belirtildi.

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