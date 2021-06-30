Yunanistan’dan insanlık dışı muamele: Soydular, dövdüler, yolladılar

Yunanistan göçmenlere karşı uyguladığı insanlık dışı muamelelerine devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan’dan Türkiye’ye yasadışı yollardan geçmeye çalışan 12’si çıplak 42 göçmen Edirne sınırında yakalandı. Yeşillik alanda bulunan göçmenler üzerilerini otlarla örtmeye çalıştı. Edirne Valiliği’nin talebi üzerine göçmenlerin, insani ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Nazımbey Çiftliği bölgesine geçişlerine izin verildi. Yemek yedirilen göçmenlere eşofman ve ayakkabı dağıtıldı.

AÇ BIRAKTILAR

Göçmenlerin ilk ifadeleri ise kan dondurdu. Yunanistan’da yakalandıktan sonra son derece kötü koşullara sahip nezarethanede kaldıklarını, insani ihtiyaçlarının karşılanmadığını, kendilerine günde sadece bir öğün makarna verildiğini anlatan göçmenler, dövüldüklerini ve eşyalarının alındığını söyledi. Gece yarısı yüzleri maskeli Yunan güvenlik güçleri tarafından Türkiye’ye zorla gönderildikleri bilgisini veren göçmenler, Edirne Jandarma İl Komutanlığı’na teslim edildi.

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