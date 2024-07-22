Yunanistan'dan ikinci skandal açıklama: 'F-35'lerle bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz'

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Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis Open TV'ye verdiği röportajda, Türkiye ile ilgili skandal açıklamalara imza attı.

F-35'LERLE ANKARAYA BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ

Ankara ile Atina arasında son günlerde yükselen gerilimi değerlendiren Adonis Georgiadis, Miçotakis'in Türkiye'yi rahatsız ettiğini ileri sürdü. Yunanistan'ın aldığı F-35'ler, Amerika ve Fransa ile kurduğu savunma ittifakları ile çok daha güçlü bir hale geldiğini söyleyen Georgiadis, Atina'nın son 5 yıl içinde havacılık konusunda merdivenleri hızla tırmanarak Türkiye'yi zor durumda bıraktığını iddia etti.



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Açıklamasındaifadelerini kullanan Yunan Bakan sözlerine şöyle devam etti;

"Böyle bir şey yaparız demiyorum çünkü böyle bir şey yapmak istemiyoruz ama bunu karşı taraf söyleyince gülüyorum. Yunanistan son derece güçlü ittifakları olan bir ülke, Türkiye ise sorun yaratan bir ülke. Beğensek de beğenmesek de Türkiye bizim komşumuz. Elbette iletişim kuracağız ama bu egemenlik haklarımızdan vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor"

DENDİAS'IN SÖZLERİNE DESTEK ÇIKTI

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Dendias'ın skandal açıklamalarına da destek çıkan Georgiadis "Dendias hepimizin söylediğinden farklı bir şey söylemedi" dedi.



Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl kutlamaları öncesinde paylaştığı skandal mesajda “Kıbrıslı Türklerin utanç şenliklerini ve işgalci Türk Ordusu’nun yarım asırdır Kıbrıs’ta hukuk dışı varlığını en kesin şekilde kınıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın Kıbrıs Türkleri ve TSK hakkındaki sözlerine sert tepki gösterdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada "Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ın, Kıbrıs Türklerini ve kahraman Türk ordusunu hedef alan düzeysiz, yalan ve iftira dolu açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Kahraman Türk ordusu, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkı uyarınca harekete geçmiş ve 1963 - 1974 yılları arasında Rum tarafınca her türlü zulme maruz bırakılmış olan Kıbrıs Türk halkını bir soykırım girişiminden kurtarmıştır. Türk askerinin cesareti ve varlığı sayesinde 1974 yılından bu yana Kıbrıs'ta kan dökülmemiş, Yunanistan'ın Kıbrıs Rum halkı üzerindeki cuntacı baskısı ortadan kalkmış ve Yunanistan'daki askerî rejim yıkılarak demokrasiye dönüş mümkün hâle gelmiştir.Mehmetçik, dün ve bugün olduğu gibi yarın da Kıbrıs'ta barış ve huzurun teminatı olacaktır." ifadelerine yer verildi.



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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise KKTC ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Dendias'a tepki göstererk şunları söyledi;

"Zaman zaman Yunanistan’daki popülist figürlerin bu tür söylemlerle iki ülke arasındaki ilişkileri dinamitleme gayretlerine şahit oluyoruz. Biz Yunanistan ile iyi komşuluk anlayışıyla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Tabii bu durum, böylesi hezeyanlara sessiz kalmamızı gerektirmiyor.

Herkesin çok iyi bildiği gibi Türkiye, Kıbrıs Barış Harekatı’nı adından da anlaşılacağı gibi barış için yapmıştır ve bu müdahale neticesinde huzur tesis edilmiştir. O tarihte Kıbrıs’ta hem Rum kesimi hem Yunanistan’daki darbeciler tarafından başlatılan soykırıma Türkiye, net ve keskin bir son vermek için bu harekatı yapmıştır. Yani uluslararası hukukun bize tanıdığı garantörlük hakkı kapsamında bu müdahale yapılmıştır. Türk askeri düşmanına bile zulmetmeyen ama mazlumun hakkını asla çiğnetmeyen şanlı bir maziye sahiptir. Aynı anlayışla bugün de gelecekte de hareket etmeye devam edecektir. Bilsinler ki Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda işgal kültürü değil, huzur hakim olur.

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Son NATO zirvesinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile konuştum. “Aynı gün ben Kuzey Kıbrıs'ta bulunacağım, orada Kuzey Kıbrıs halkına hitap edeceğim. Öğrendiğime göre siz de Güney’de olacakmışsınız, orada hitap edecekmişsiniz. Herhalde birbirimizi rahatsız edecek herhangi bir açıklama yapmayız” dedim. O da benim gibi düşündüğünü söyledi. Fakat Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ne yazık ki; farklı bir havada, belli ki Miçotakis ile yaptığımız görüşmeden haberi yoktu, ileri geri açıklamalar yaptı. Onun bir defa kalkıp da Türklerin orada işgalci olduğunu söylemesinden daha densiz, edep dışı bir ifade olamaz. Dolayısıyla, Sayın Miçotakis’in bu bakanına haddini bildirmesi lazım. Bizim çok daha fazla konuşmamıza zaten gerek yok. Konuşacaklarımızı bugün zaten konuştuk. Yolumuza da aynen devam ediyoruz."