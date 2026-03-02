Yunanistan'dan GKRY hamlesi: AB toplantısı ertelendi

Haberin Devamı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) yönelik gelişmeler sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MİÇOTAKİS VE HRİSTODULİDİS TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Dendias, yaptığı basın açıklamasında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis’in telefonda görüştüğünü belirtti.

Kendisinin de GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile son iki gündür temas halinde olduğunu ifade etti.

“GKRY’NİN SAVUNMASINA TAM DESTEK”

Dendias, GKRY topraklarına yönelik saldırılara tepki göstererek, “GKRY topraklarına yapılan nedensiz saldırılardan sonra Palma’ya, Yunanistan’ın kriz süresince GKRY’nin savunması için elinden gelen tüm katkıyı yapacağı sözünü verdim” dedi.

Haberin Devamı

SAVAŞ GEMİLERİ VE F-16’LAR GÖNDERİLİYOR

Hükümet Dış Politika ve Savunma Konseyinin (KYSEA) aldığı karar doğrultusunda, “Kimon” isimli Belharra sınıfı fırkateyn ile Kentavros İHA savar sistemine sahip bir başka fırkateynin derhal GKRY’ye gönderileceğini açıklayan Dendias, ayrıca iki adet F-16 savaş uçağının da bölgeye sevk edileceğini bildirdi.

Dendias, yarın Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Hupis ile birlikte GKRY’ye gideceğini de kaydetti.

"İKİ İHA ENGELLENDİ"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, İngiliz üssüne yönelik 2 insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini açıkladı.

Letymbiotis sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Akrotiri​​​​​​​ İngiliz Üssü'ne (Ağrotur) doğru ilerleyen iki insansız hava aracı, zamanında etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Rum basını da haberlerinde İHA'ların Kıbrıs'a doğru yönelmesiyle Baf'taki sivil havalimanının tahliye edildiğini, Ağrotur​​​​​​​ ve Dikelya üslerinden ise siren seslerinin duyulduğu bilgisine yer verdi.

Haberin Devamı

AB TOPLANTISI ERTELENDİ

Rum basınındaki haberlere göre, GKRY Cumhurbaşkanlığının Avrupa Birliği Konseyi Kıbrıs Dönem Başkanlığı Sözcüsü Stella Michael, bugün ve yarın Lefkoşa'da planlanan gayriresmi AB Avrupa İşleri Bakanları Toplantısı'nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Sözcü Michael, toplantının ertelenme sebebine ve ne zaman yapılacağına ilişkin açıklamada bulunmadı.

Rum basını, AB'nin genişlemesi ve bir sonraki bütçesinin ele alınacağı toplantının, GKRY'de İngiltere'ye ait egemen Akrotiri​​​​​​​ Üssü'ne (Ağrotur) gece insansız hava aracı (İHA) düşmesi nedeniyle güvenlik gerekçeleriyle ertelendiğini ileri sürdü.

Bazı Rum kaynaklar da ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları sonucu GKRY'ye yönelik uçak seferleri iptallerinin toplantının ertelenmesinde etkili olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

ADADAKİ TÜM İNGİLİZ ASKERİ ÜSLERİ BOŞALTILDI

GKRY basını, Adada bulunan tüm İngiliz askeri üslerinin boşaltıldığını bildirdi.

AĞROTUR ÜSSÜ’NDE PATLAMA SESLERİ

Öte yandan, Güney Kıbrıs’ta bulunan Ağrotur Üssü’nde gece saatlerinde patlama sesleri duyuldu. Ardından burada konuşlu bazı savaş uçaklarının havalandığı gözlemlendi.

İngiliz üslerindeki personel ve ailelerine yeni bir bilgilendirme mesajı gönderildiği öğrenildi. Mesajda, devam eden güvenlik tehdidi nedeniyle herkesin evlerinde kalması istendi.

GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis ise İngiltere’ye bağlı egemen üs alanında meydana gelen olayda insansız hava aracı (İHA) kullanıldığını ve sınırlı hasar oluştuğunu açıkladı.

Haberin Devamı