Yunanistan'dan flaş Türkiye açıklaması... Miçotakis tarih verdi!

Türkiye-Yunanistan arasında 5 yıl aradan sonra 'istikşafi görüşmeler' 25 Ocak'ta İstanbul'da yapıldı. Türk ve Yunan tarafları arasında en son toplantı 1 Mart 2016 yılında Atina'da gerçekleşmişti.Görüşmelerin Atina ayağıyla ilgili olarak Yunanistan'dan son dakika açıklaması geldi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Atina'daki istikşafi görüşmelerin şubat sonu ya da mart başında yapılacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 Ocak'ta Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet etmiş, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "iyimserlik ve özgüvenle" bir araya gelmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

Türkiye'de yapılan görüşmede, daha önce yapılan 60 turda ele alınan konular değerlendirilerek, mevcut durum ve son gelişmeler ile geleceğe yönelik bu konularda atılabilecek adımlar ele alınmış, taraflar, istikşafi görüşmelerin 61. turunda, bir sonraki görüşmenin Atina'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

Miçotakis Reuters'a verdiği demeçte " Şubat ayının sonunda ya da Mart ayı başında görüşmelerin tekrar başlayacağını düşünüyorum. Bu doğru yöne atılmış, iyi bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin Mart ayında yapılacak Avrupa Birliği toplantısından önce yapılmasını beklediğini söyleyen Miçotakis "Türkiye'nin tavrında tutarlılık bekliyoruz, AB'de gerçekleşecek tartışmalardan kaçınmak için hareket etmelerini istemiyoruz" açıklamasını da sözlerine ekledi.

Yunanistan tarafı istikşafi görüşmelerde sadece Ege ve Doğu Akdeniz'de karasuları sınırlarının belirlenmesi konularını masaya getirmek isterken Türkiye, iki ülke arasındaki tüm konuların görüşülmesinden yana.



