Yunanistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması

Dün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın basın toplantısı sırasında sarf ettiği skandal sözler görüşmelere damga vurmuştu.

Toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile ortak basın toplantısı gerçekleştirmiş, dostça başlayan toplantıda Dendias skandalı ile neticelenmişti.

Bakan Çavuşoğlu'un sıcak mesajlarının ardından Dendias'ın skandal açıklamaları sonrası gerginlik oluşmuş, Yunan Bakan'ın "Eğer Türkiye bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse önlem ihtimalleri tekrar gündeme gelecektir" sözlerine Bakan Çavuşoğlu şöyle yanıt vermişti;

"Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım ama ilk görüşmenin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum. Ama Dendias kabul edilemez ithamlarda bulundu. Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil."

Bugün Yunanistan'dan konu ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre, Yunanistan Türkiye ile 'pozitif ajanda' istediğini duyurdu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

'Mitsotakis hükümetinin pozitif bir ajanda için çok açık bir iradesi bulunuyor'

Açıklamada 'İki ülke arasında bazı görüş ayrılıkları vardı bazı görüş ayrılıkları da hala sürüyor' ifadeleri de yer aldı.

Ayrıca Yunanistan'ın Türkiye ile olan ilişkilerinde özellikle ekonomi olmak üzere 'bir dizi işbirliği' için açık kapı bırakıldı.

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